El calvario de Casadó: "Me obsesioné con la rodilla"

Marc Casadó está a punto de reaparecer. Quizá frente al Real Madrid puede ser precipitado, pero después tendrá tres partidos más de Liga en los que puede disfrutar de minutos. De momento, Casadó se entrena ya con sus compañeros y sus sensaciones son positivas.

Casadó lleva casi dos meses lesionado. Un periodo en el que lo ha pasado mal, tal y como explicó en una entrevista al diario AS. "Casi nunca me había lesionado y fue una putada. Me perdí la parte más importante de la temporada. Te deja chafado. Piensas que te estás jugando la carrera".

Su preocupación llegó al punto de que "única y exclusivamente he pensado en mi rodilla todo el rato. Me obsesioné". Ahora ya ve la luz al túnel después de la lesión que tuvo en el Metropolitano después de una entrada de Griezmann.

Aunque lo tenga difícil para estar frente al Real Madrid, Casadó lo calificó como "un partido muy bonito" y en el que le encantaría estar en el campo. "Los dos que he jugado los he disfrutado mucho, como disfruté jugando ante el Bayern. Sales concentrado, has de dar lo mejor de ti, porque si no estás concentrado te pasan por encima".

"Flick ha cambiado mi vida"

Casadó se ha consagrado y ha llegado a ser internacional después de recibir la confianza de Hansi Flick. Sobre el técnico alemán afirmó que "me ha cambiado la vida. Me ha hecho pasar del filial al primer equipo".

Casadó, en un rondo, bajo la mirada de Hansi Flick / Valentí Enrich

La temporada pasada, en cambio, no tuvo estas oportunidades, tal y como recuerda: "yo era del filial y jugué tres partidos con el primer equipo".

Casadó no disfrutó de continuidad y reconoce que tuvo "alguna discusión porque no me dejaban volver a bajar, pero yo lo que quería era jugar a fútbol y más con esta camiseta. Si no jugaba con el primero, quería jugar con el filial".

Por último, sobre sus opciones de participar contra el Real Madrid fue tajante: "Lo primero es la rodilla". Por tanto, el propio jugador no tiene claro que pueda recibir el alta médica este fin de semana para estar a disposición de Hansi Flick.