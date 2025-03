El calvario y cabreo de Ansu en el Barça: lleva ya casi 3 meses sin jugar

Una de las grandes decepciones de la temporada ha sido Ansu Fati. Hansi Flick ha conseguido mejorar a la mayoría de futbolistas de la plantilla superando el rendimiento de la temporada anterior, pero el canterano se ha quedado atrás. El próximo 4 de abril hará tres meses que no juega ni un minuto a pesar de sus esfuerzos constantes en los entrenamientos. Una situación dura, un calvario que no está gustando nada a su entorno.

Ansu se quedó en el Barça porque se le dio esperanzas. Flick estaba convencido de que podría recuperarle porque conocía su talento. Y habló con él para darle confianza y exprimir al máximo sus opciones. Una inoportuna lesión en la planta del pie le apartó de la pretemporada y cerró las puertas a cualquier salida, pero el entrenador no tiró la toalla. De hecho, le dio oportunidades hasta su segunda lesión muscular en la que ya perdió todas sus opciones.

Hansi Flick ha sido sumamente cuidadoso en sus apreciaciones públicas aunque dejó claro que Ansu debía mejorar en los entrenamientos para esperar su oportunidad. Ya también afirmó que había hablado con el jugador para explicarle la situación pero que el delantero decidió seguir en enero a pesar de tener ofertas de cesión. Tanto Flick como el club le abrieron la puerta pero Ansu prefirió seguir preparándose en el Barça con la esperanza de volver a los terrenos de juego.

En estos tres últimos meses, Ansu ha ido a tope. Está entrenándose bien y eso le ha hecho entrar en algunas convocatorias pero no cuenta para Flick. La competencia arriba es enorme y Ansu es el último en las rotaciones por lo que lo más probable es que se quede ya la temporada en blanco salvo que el Barça consiga ganar la Liga antes de tiempo y Flick le premie con algunos minutos.

Desde su entorno aseguran que Ansu está bien. Se ha restablecido de sus problemas musculares y está para jugar y ayudar. Si no entra, es por decisión técnica. Y hay un cierto malestar porque a principios de temporada se le dieron muchas esperanzas que, finalmente, no se han cumplido. La sensación por todas las partes es que se ha perdido un año importante en su carrera.

Ansu salió cedido al Brigthon el curso pasado pero la experiencia no fue bien y aprendió la lección: mejor quedarse en el Barça sin jugar que ir a un equipo menor para no tener oportunidades. Y esa máxima es la que ha prevalecido para que no saliera ni en verano ni en enero. Su agente, Jorge Mendes, sí estaba más abierto a una cesión en el mercado de invierno pero el jugador dijo 'no'.

Y ahora el escenario en el que se está trabajando es en una salida, a poder ser definitiva, a partir del próximo 30 de junio. Y no se descarta tampoco una cesión. Por el momento, el Barça estaría en disposición de prolongarle el contrato -está firmado hasta 2027- para que su salario se rebaje temporada a temporada. Ya lo hicieron con Umtiti y eso ayudaría a que pudiera irse a préstamo y el Barça no tuviera que ayudar mucho en el pago del salario.

En España hay clubs que siguen interesados y están dispuestos a jugársela. Y en Italia también. El Barça y su agente han abierto opciones en Qatar, Emiratos y Dubai, salidas propicias en el plano económico. Todo dependerá de Ansu, un futbolista muy querido dentro del vestuario y un tema sensible en el Barça porque es un canterano que nunca ha dado problema alguno.

El plan del Barça es trabajar con tiempo su salida y que sea el propio Ansu el que ponga de su parte. Si desea seguir en Europa, deberá ayudar económicamente, y si opta por una liga exótica, su adiós puede ser definitivo. Por ahora, el jugador sigue a tope aun con la sensación de que haga lo que haga no va a jugar. Lo va a dar todo porque tiene muy claro que le queda muchísimo fútbol en sus botas. Necesita confianza y ritmo de juego, algo que aquí parece claro que no va a tener.