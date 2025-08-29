Calma tensa en el Barça: el mercado calienta el caso Fermín

Fermín López sigue en el epicentro de la actualidad barcelonista. El FC Barcelona está a la espera de que el jugador tome una decisión respecto a la oferta del Chelsea, pero el tiempo pasa y esta situación debería estar cerrada, en alguno de los dos sentidos, antes del partido frente al Rayo Vallecano del domingo.

Hansi Flick quiere tener las cosas claras en la preparación del duelo frente a los madrileños. Aunque el mercado se cierra el lunes 1 de septiembre a las 23.59 h., el Barça no está por la labor de esperar hasta el último instante para conocer si Fermín continúa o efectúa su traspaso rumbo a Stamford Bridge.

En caso de que Fermín diera el sí a los 'blues', el Barça pasaría a engrosar una enorme cantidad de dinero. La última oferta por el futbolista es de 65 millones de euros, pero el conjunto barcelonista quiere más ya que perdería a un jugador joven con calidad y todavía con un enorme margen de mejora.

Simons, al Tottenham

El Chelsea está agitando el mercado y ahora dispone de más margen para lanzarse por Fermín después de haberse quedado sin Xavi Simons. El canterano barcelonista ha dejado el Leipzig por el Tottenham por 60 millones de euros.

Por tanto, los londinenses pueden utilizar esta partida que tenían prevista para Simons y poner toda la carne en el asador por Fermín. La oferta tanto al Barça como al propio jugador puede subir, generando todavía más dudas. El corazón le pide a Fermín continuar de azulgrana, pero quizá sea una oportunidad que no puede dejar escapar.

Xavi Simons se ha decantado por el Tottenham / EFE

El fichaje de última hora del Chelsea ha sido el de Alejandro Garnacho por 47 millones de euros procedente del Manchester United. Una incorporación que no afecta a Fermín ya que el argentino juega en posiciones de delantero, especialmente partiendo desde la banda.

En el otro sentido, los ingleses han vendido a Christopher Nkunku al Milan por 35 millones de euros. El club está haciendo encaje de bolillos con las ventas y fichajes para que su economía esté equilibrada y puede permitirse el lujo de apostar fuerte por Fermín.

El tiempo se agota

El futbolista está envuelto en un mar de dudas, mientras continúa en la dinámica del primer equipo. Fermín ha llegado este viernes a la Ciuat Esportiva con normalidad para entrenarse antes de comunicar la dirección deportiva su determinación final. El jugador trabajó con el resto de compañeros.

En definitiva, en el Barça se vive una calma tensa con Fermín. Su marcha sería un golpe duro para Hansi Flick. Una venta dolorosa, pero que al Barça le vendría de maravillas para mejorar su economía rumbo del esperado 1:1 de la Liga para poder fichar.