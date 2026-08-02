Calma con el '9' en el Barça

Tras la marcha de Robert Lewandowski, el Barça se puso como objetivo este verano reforzar la posición de delantero centro. La dirección deportiva, con el consentimiento y la aprobación de Hansi Flick, lanzó una importante ofensiva sobre Julián Álvarez. Desde el FC Barcelona se envió una oferta al Atlético de Madrid de 100 millones de euros. Nunca ha recibido respuesta el club catalán.

Lo único que ha recibido han sido las quejas del club ‘colchonero’. De forma pública, con una campaña en redes y con declaraciones tanto de Miguel Ángel Gil Marín como de Enrique Cerezo, y también en forma de denuncia. Esta misma semana le llegó al Barça la denuncia del Atlético de Madrid a la Federación Española y la FIFA. La están estudiando los abogados del Barça para presentar alegaciones. El caso está en instrucción.

La situación actual es la explicada. Julián Álvarez dijo abiertamente en el Mundial que quería que su actual equipo negociase un traspaso, pues creía que era lo mejor para todas las partes. Consideraba que su etapa en el Atlético de Madrid había llegado a su fin y quería cumplir su sueño. No habló del Barça, pero el argentino siempre ha querido vestirse de azulgrana.

A la petición de Julián, el Atlético de Madrid ha hecho oídos sordos y sigue enrocado en no negociar. Puede ser clave la fecha del 10 de agosto, que es cuando el delantero debe volver a los entrenamientos. Habrá que ver el paso que da el argentino, teniendo en cuenta que, según su entorno, se sigue engañado por el club madrileño, ya que le prometieron que negociarían su salida.

Buenos refuerzos

Todo ello, lo sigue observando el Barça con tranquilidad. En el club azulgrana quieren fichar un delantero, no esconden que es un objetivo, pero tienen claro que no forzarán la máquina, pues consideran que la oferta que ya han hecho por Julián es la justa y que ya se han reforzado muy bien en lo que va de verano con los fichajes de Karim Adeyemi y Anthony Gordon, dos jugadores polivalentes que no son extremos puros. El alemán puede actuar en las tres posiciones del ataque, mientras el inglés, que suele desenvolverse por la izquierda, también puede actuar por el centro.

Anthony Gordon y Adeyemi / SPORT

Consideran en el Barça que Flick tiene un ataque de muchos quilates con los citados futbolistas más Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, siempre y cuando el valenciano no acabe saliendo. A todos ellos, se unen el recién llegado Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, el delantero egipcio de 18 años que ya ha jugado un Mundial y que está realizando una buena pretemporada, siendo el autor de los dos goles del Barça ante el Birmingham City. Ambos jugadores son muy jóvenes, pero pueden ayudar a Flick si el alemán los necesita.

A todo este potencial arriba, teniendo en cuenta que también Dani Olmo podría jugar como falso '9', se une el hecho que el mercado tampoco ofrece demasiados jugadores de área que puedan llegar al Barça a cubrir el hueco dejado por Robert Lewandowski. El polaco ha sido uno de los mejores goleadores de los últimos tiempos y hay pocos como él. Erling Haaland no saldrá del Manchester City y cuando el Barça se acercó a Harry Kane, el inglés dejó bien claro que quería seguir en el Bayern. Hay más nombres y Deco, seguramente, tiene trabajadas otras opciones, pero de momento se sigue esperando a Julián Álvarez. Y si el argentino acaba no llegando, no habrá precipitación alguna.