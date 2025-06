Se calienta la salida de Mingueza: el Barça espera el ingreso

Óscar Mingueza podría salir del Celta este verano y el Barça está a la expectativa ante el ingreso que puede suponer. El futbolista ha recibido el interés de varios equipos y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, la mitad la cobraría el club blaugrana. El último club que está intentando su fichaje es el Olympique de Marsella. Según el priodista Matteo Moretto, el club francés ya se ha dirigido a su entorno para negociar una marcha que se antoja complicada.

El Olympique desea rebajar el precio final de la cláusula, pero todo indica que el Celta no va a ceder aunque necesita concretar alguna venta para tener más margen salarial en cuanto a fichajes. El club gallego volverá a Europa y desea mantener el bloque de la actual temporada y mejorarlo por lo que su apuesta es intentar retener a Mingueza y ya se le ha ofrecido la renovación. Hoy por hoy, el Olympique es una opción más aunque no la prioritaria para el futbolista, que en este caso apostaría por seguir en Vigo.

Sí que es cierto que Mingueza podría escuchar ofertas si vienen de la Premier o de algún proyecto muy competitivo. En el pasado, el Leipzig pujó por su fichaje pero no hubo acuerdo y el Aston Villa estuvo cerca de firmarle aunque finalmente fueron a por otras opciones. Mingueza está a gusto en el Celta y agradecido por la oportunidad que le dieron y solo cambiaría de aires con una propuesta económica muy potente.

Mingueza se ha revalorizado mucho, pero el Barça no cuenta con él para el futuro. Y eso que el lateral se ha asentado ya en la selección española y parece que va a más en su rendimiento. El club blaugrana valoró la opción de firmar a un lateral diestro para el nuevo proyecto aunque finalmente no será así. Mingueza no era alternativa para el club blaugrana en caso de que se hubiera dado una incorporación en esa posición ya que el Barça manejaba otros nombres con perfiles más ofensisvos.