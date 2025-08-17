Se calienta la salida de Iñaki Peña del Barça

Iñaki Peña tiene ya todos los números para pactar su salida del Barça en las próximas horas. El guardameta blaugrana tendría ya encarrilado el acuerdo para renovar por un año más por el Barça para pactar su cesión de forma inmediata. Según el periodista Alfredo Pedullà, el Como volvería a tener todos los números para concretar el fichaje del guardameta a través de una cesión con opción de compra no obligatoria. La operación debería concretarse antes del miércoles, según la información que se maneja en Italia, y en el Como ahora comienzan a tener claro que pueden ganar la puja con el portero.

Iñaki Peña sigue siendo uno de los dos porteros que están inscritos en el primer equipo del Barça y el club blaugrana no quería desprenderse de él hasta la inscripción de Szczesny. Pero la situación ya ha llegado a un límite a menos de 15 días para cerrar el mercado e Iñaki desea concretar la operación de su marcha para poder elegir destino con tranquilidad. Ahora empiezan las prisas y el Barça espera que todo cuadre en unos días.

Lo primero será pactar su renovación por un año, condición para poder colocarle en alguno de los equipos interesados. El Como, en las negociaciones, dejó claro que no deseaba pagar traspaso y que solo estaba en disposición de quedárselo cedido pagando una parte importante del salario. Sería la misma situación que el Celta, aunque los italianos parece que están pujando más fuerte. Iñaki Peña estaba valorando los proyectos deportivos y todo indica que el Como se haría con sus sevicios a pesar de que deberá luchar por la titularidad.

Para que la operación pueda llevarse a cabo, el Barça debería inscribir a Sczesny juntamente con la salida de Iñaki Peña y es lo que la dirección deportiva está tratando de cuadrar con LaLiga en estos momentos. Y todo va por buen camino. La idea es que pueda tener protagonismo en el Como y que los italianos lo adquieran en propiedad ya que Iñaki Peña no va a tener espacio en los proyectos de futuro.

La dirección deportiva blaugrana espera concretar también esta semana la rescisión de contrato de Oriol Romeu, en la que habrá de aportar alguna cantidad económica para que pueda salir con la carta de libertad. Hay varios equipos de Primera División interesados y no se descarta tampoco que pueda recalar en la MLS.