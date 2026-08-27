En Países Bajos calientan la opción de Ruud Nijstad para el central zurdo del Barça

El FC Barcelona ya ha activado una vía para reforzar el centro de la defensa en este tramo final del mercado. El club blaugrana busca un central zurdo y ha empezado a mover ficha por uno de los jóvenes defensas que mejor encajan en el perfil que está buscando la dirección deportiva.

La prioridad está clara: incorporar un zaguero zurdo, joven y con margen de crecimiento, una operación que SPORT ya avanzó que el Barça tenía decidida. En este escenario, la entidad blaugrana ha vuelto a fijarse en un futbolista que ya estuvo muy cerca de aterrizar en Barcelona este mismo verano y por el que el club mantiene excelentes informes.

El elegido puede ser Ruud Nijstad, central neerlandés de 18 años del FC Twente. Según informa Voetbal International, el Barça ya se ha puesto en contacto con el club neerlandés para conocer las posibilidades de una operación y no se descarta que pueda presentar una nueva oferta en los próximos días.

Un objetivo que el Barça ya tenía controlado

Nijstad no es un desconocido para la dirección deportiva blaugrana. El Barça ya había trabajado seriamente en su incorporación y que Deco y João Amaral llegaron a viajar en dos ocasiones para reunirse con los representantes del futbolista.

Los informes sobre el central fueron muy positivos y el Barça veía en él un perfil con un enorme margen de crecimiento. Sin embargo, el Twente reclamaba entonces alrededor de ocho millones de euros para negociar su salida, una cantidad que el club blaugrana consideró elevada para una apuesta de futuro.

El jugador acabó renovando hasta 2029, aunque dejó claro que su sueño sigue pasando por jugar en el Barça: "Jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería, por supuesto, el objetivo definitivo. Pero primero quiero seguir desarrollándome en el FC Twente. Aquí todavía tengo muchísimo que aprender", aseguró el joven central en el mes de julio.

Ruud Nijstad dando un pase / FC TWENTE

El Twente cierra la puerta de momento

El problema para el Barça ahora vuelve a ser el mismo. El técnico del Twente, Erik ten Hag, no quiere desprenderse del joven central y, según Voetbal International, rechazó de entrada el interés blaugrana. El secretario técnico del Twente pretende mantener al futbolista y considera que todavía tiene recorrido para seguir creciendo allí.

El propio entrenador, John van den Brom, reconoció este jueves que las informaciones sobre el interés del Barça no son una situación sencilla para un jugador de apenas 18 años. “He leído la noticia, pero no puedo hacer mucho con ella. Me parece una pena que esto salga el día del partido. Ese chico tiene 18 años y a veces todavía se siente un poco inseguro. Eso es completamente lógico a esa edad. Este tipo de noticias no ayudan, porque puede pensar: ‘Puedo ir al Barcelona, así de bueno soy’”, explicó el técnico.

Una posición prioritaria

La negativa del Twente no cambia la necesidad del Barça. La dirección deportiva sigue buscando un central zurdo y Nijstad reúne muchas de las características que se consideran prioritarias para completar la plantilla de Hansi Flick.

Por eso, el interés no parece una simple consulta de mercado. El Barça ha vuelto a mover ficha por uno de los centrales que ya había identificado como apuesta de futuro, aunque ahora deberá convencer al Twente para abrir una puerta que el club neerlandés quiere mantener cerrada.

Con el mercado entrando en su recta final, Nijstad vuelve a aparecer como una de las opciones con más fuerza para convertirse en el elegido del Barça para el puesto de central zurdo.