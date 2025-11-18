¿Se calienta el fichaje de Rayan por el Barça?

El Barça sigue muy atento a la explosión de jóvenes jugadores en el mercado y uno de ellos es el extremo brasileño Rayan, del Vasco de Gama. El club blaugrana lo ha ido siguiendo durante su última temporada dónde ha demostrado su talento y potencia en Brasil y podría haber realizado un paso más para intentar su contratación. El periodista Ekrem Konur afirma que el Barça estaría estudiando presentar una propuesta de entre 25 y 30 millones de euros por la joven estrella brasileña para avanzarse al interés de varios clubs europeos.

Rayan es uno de los atacantes más destacados en la actualidad del fútbol brasileño y su desempeño está llamando la atención de muchos equipos de la Premier. La Roma ya estaría negociando su posible traspaso, pero por ahora no se ha concretado nada y el Barça está esperando a tomar la decisión final. Rayan gusta, pero su posición de extremo diestro está más que cubierta en el equipo blaugrana por lo que un gran desembolso estaría en debate.

También es cierto que Rayan es un futbolista que Deco controla a la perfección mucho antes de su llegada al Barça. El actual director deportivo ya captó su talento en su época como agente y ha ido siguiendo sus evoluciones como futbolista. En el Barça le han monitorizado, aunque saben del riesgo de invertir en el fútbol brasileño ya que la operación Vitor Roque no salió bien. Curiosamente, el Barça descartó hacerse con Estevao, futbolista que sí está cumpliendo con las expectativas en la Premier tras su fichaje millonario por el Chelsea.

Lo que sí parece claro es que el Barça va a estar muy bien posicionado en el caso de que se decida a ir a por su fichaje. El extremo del Vasco de Gama podría ponerse en manos de un nuevo entorno que es muy cercano al club blaugrana y que daría aún más facilidades a la posible operación. Lo único claro es que los informes son muy buenos y que su nombre está encima de la mesa, pero todo dependería de la situación financiera del club blaugrana en verano.

Rayan habría renovado contrato con el Vasco de Gama hasta el 2028, condición para el club brasileño se abriera a negociar su marcha. El extremo solo tenía firmada su vinculación hasta diciembre del 2026, por lo que en verano podría haber sido una ganga de mercado. Su tasación es de unos 18 millones de euros, pero su club no lo venderá por menos de 25 millones de euros. El Barça se lo estaría pensando.