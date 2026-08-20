Se calienta el 'caso De Jong'

Frenkie de Jong vuelve a vivir un verano movido en el FC Barcelona. Su renovación hasta 2029 parecía haber calmado los ánimos alrededor del neerlandés, pero su figura vuelve a causar controversia a raíz de su lesión de rodilla y la decisión de no pasar por el quirófano.

La afición barcelonista lo acogió de forma muy fría en la presentación de los futbolistas en el Trofeu Joan Gamper. Algo que contrasta con la algarabía con que se recibió al futbolista que apunta a quitarle el sitio en el once titular, Rodrigo Hernández.

Rodrigo fue aclamado en su presentación en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Aunque De Jong ha dado la cara y salió a defenderse públicamente de las críticas recibidas, su mensaje no ha calado plenamente entre los seguidores del Barça que están ilusionados actualmente con Rodri y el joven Marc Bernal como pivotes. El ex del Ajax se está quedando sin sitio en su posición natural y en el puesto de interior la competencia también es muy grande, elevada con la irrupción de Xavi Espart.

Mala cara

No es de extrañar la cara de contrariedad del futbolista durante el partido sentado en la grada al lado de los descartados. Curiosamente, De Jong se sentó en el último extremo de la fila, al lado de los canteranos, y vestido con ropa de calle. Algo que solo sucedió también con Joao Cancelo, quien no podía vestirse con indumentaria culé al no ser todavía futbolista del FC Barcelona de manera oficial. Su cara hablaba por sí sola. Su seriedad ponía de manifiesto el sentimiento que le corroía en su interior. Haberse quedado sin el brazalete de capitán es otro factor para no sentirse precisamente feliz.

De Jong, en el stage del Barça en Birmingham / Dani Barbeito

De Jong sabe que lo tendrá complicado una vez se recupere de una lesión de rodilla que todavía no tiene fecha para su solución. El futbolista se ha decantado por un tratamiento conservador, haciendo oídos sordos al consejo de pasar por el quirófano, algo que ha provocado un desencuentro de opiniones con el club. El Barça está respetando la voluntad del futbolista lesionado, pero entienden que el quirófano daría una mayor estabilidad a la articulación dañada.

Oportunidad de mercado

Mientras de puertas adentro existe esta discrepancia, de cara al exterior se están abriendo los ojos de algunos clubs ante la oportunidad de quizá poder incorporar a un futbolista top para la próxima temporada. De Jong mantiene un gran cartel en el fútbol europeo y su lesión no se contempla como un obstáculo insalvable para algunos clubs. Al contrario, puede ser una oportunidad para que salga y quizá disponer una vez arrancada la temporada de un jugador que puede marcar las diferencias.

En Italia ya se han sonado cantos de sirena de la Juventus de Turín, por ejemplo. La fórmula utilizada con Ronald Araujo podría ser una solución al problema si la situación se enquista todavía más. La cesión hasta final de temporada, asumiendo la alta ficha del centrocampista, con una opción de compra puede ser una vía para salir del paso.

Ronald Araujo se ha marchado cedido al Liverpool / X

De Jong quiere minutos y en el Barça lo puede tener complicado viendo las perspectivas que ofrece el centro del campo. El club, por su parte, se libraría de una masa salarial muy importantes y dispondría de más caja para afrontar el gran reto que le queda en el final de verano como es la incorporación de un delantero centro.

El director deportivo, Deco, aseguró a Televisió de Catalunya nada más acabar el Gamper que habría movimientos y que, sobre todo, se buscaba un futbolista para suplir a Ferran Torres ya que Lewandowski no tiene recambio posible por su condición de leyenda. Lautaro Martínez es el último nombre que más suena como posible '9' y una salida de De Jong daría más opciones de afrontar el traspaso que puede pedir el Inter de Milán.