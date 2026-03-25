Calhanoglu, antes de fichar por el Inter en 2021: "Había una oferta del Barça"

Ronaldo Nazario, Seedorf, Pirlo, Ibrahimovic, Baggio, Vieira... Son varios los jugadores que han defendido los dos bandos de Milán, y el último en sumarse a esa lista de históricos fue Hakan Calhanoglu, cuando en el verano de 2021 cambió de equipo sin cambiar de casa. Desde entonces, el turco ha sido un fijo en los esquemas de, primero Inzaghi y ahora Chivu, conquistando un Scudetto, dos Copas y tres Supercopas de Italia.

Sin embargo, el destino pudo haber sido distinto para el de Mannheim, ya que aquel verano los 'nerazzurri' no fueron los únicos que lo llamaron. El mediapunta concedió recientemente una entrevista a KAFA Sports, donde explicó cómo vivió la elección de su nuevo destino: "Esperamos hasta el último minuto a que el Milan hiciera una oferta de renovación, pero nunca llegó. En ese momento, mi agente me dijo que el Barcelona había hecho una propuesta y que la Juventus también estaba interesada", reveló el futbolista. El Barça, por aquel entonces, atravesaba una etapa convulsa tras una temporada gris bajo las órdenes de Ronald Koeman.

Aunque conquistaron la Copa, aquel verano acabaría trayendo una de las peores noticias de la historia del club: la inesperada salida de Messi. Meses antes de que eso sucediera, los grandes equipos europeos empezaban a pasar por encima de los blaugranas, la Liga dejaba de ser un camino de rosas y las arcas del club temblaban. Sin margen para grandes inversiones, el club debía apostar por los fichajes a coste cero del escaparate europeo, y Calhanoglu era uno de los nombres que la dirección deportiva tenía sobre la mesa.

Calhanoglu lanza un penalti ante el Barça / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

La insistencia de Inzaghi

Sin embargo, el entonces jugador del Milan decidió entrar en esa lista particular: "Pero entonces apareció el Inter, en el último momento. Inzaghi no paraba de llamarnos, me quería de verdad. En ese instante me pregunté: ‘¿Cómo se puede pasar del Milan al Inter?’. Mi agente me dijo: ‘Piénsalo bien y llámame cuando te despiertes’. Acepté. Fue mi decisión. Cuando se lo conté a mi familia, lo aceptaron".

Como era de esperar, el fichaje generó un gran revuelo y despertó el odio de los 'rossoneri', que veían cómo una de sus estrellas se vestía con la camiseta del eterno rival de la ciudad. La afición interista, encantada de robarle una pieza clave al Milan, se frotaba las manos. Le tocaba a Calhanoglu demostrar su compromiso, algo que no tardó en hacer para que su corazón se tiñera en poco tiempo de azul: "Es un paso difícil. Primero tienes que demostrar tu valía y que estás en buena forma física. Luego también debes convencer a la afición de que siempre lo darás todo. Sin embargo, mi primer partido fue bien; marqué y di una asistencia. Estaba realmente ilusionado con ese partido; fue una nueva experiencia, digamos que una transición en mi carrera".

Calhanoglu, un refrente en el Inter / X

De posible fichaje del Barça a referente del Inter

La afición tampoco tardó en corear su nombre, algo que "sorprendió" al jugador: Al fin y al cabo, soy un jugador extranjero aquí. Este cariño es especial, significa que he triunfado. Soy una pieza clave del equipo, mis esfuerzos han dado sus frutos". Calhanoglu también valora la llegada de Chivu, tras haber coincidido hasta ahora solo con Inzaghi: "Cuando empezó a trabajar con nosotros, el equipo lo aceptó muy rápido. También jugó en el Inter, y eso es sin duda una ventaja. Les da una oportunidad a todos, incluso a los jugadores más jóvenes. Con Inzaghi era diferente; tenían filosofías distintas".

Después de quedarse a las puertas del título liguero el año pasado, el Inter lidera actualmente la tabla con seis puntos de ventaja sobre, precisamente, el Milan, y Chanaloglu aspira a su segundo 'Scudetto' con la camiseta 'nerazzurra'. El que estuvo en la órbita del Barça, eligió seguir brillando en Italia. Habría sido un refuerzo de lujo, pero el destino le guardaba un éxito que ni el peso de la traición ni la historia pudieron frenar.