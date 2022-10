Calhanoglu desvela el secreto de su gol a Ter Stegen

"Lukaku y Onana me dijeron que intentará chutar por la derecha, donde Ter Stegen es más flojo" El centrocampista del Inter espera un Barça "con fuego dentro" tras la derrota en Milán

El gol de Calhanoglu a Ter Stegen en el Giuseppe Meazza los últimos minutos tuvo una intrahistoria. Los protagonistas fueron Lukaku y Onana, que tuvieron su parte de culpa en el desenlace de la jugada.

Lo ha explicado el centrocampista del Inter en una entrevista en Amazon Prime. "Antes del partido vino Romel y me dijo que cuando chutara a portería intentara hacerlo por la derecha, donde Ter Stegen es un poco más flojo. También me lo dijo André, que lo conoce mejor que yo. Antes del disparo, inmediatamente pensé en esas palabras que me dijeron y fui rápido, porque no había tiempo para pensar demasiado y tiré muy bien", ha señalado.

Calhanoglu también ha destacado la mentalidad con la que salieron a jugar contra el Barça como una de las claves del resultado. "Antes del partido contra el Barcelona ya estábamos preparados mentalmente, porque sabíamos que son fuertes, tienen jugadores importantes. Con el balón son muy fuertes, pero si estás mentalmente preparado, sales del campo, ya sabes que tienes para darlo todo. Corrimos más, con ganas, con coraje, con corazón, lo que en mi opinión había faltado en los últimos partidos. Ahora solo queremos pedalear, pedalear y trabajar".

El turco también se ha referido al partido de este miércoles y el Barça que espera tras el resultado de Milán. "Estarán enfadados. Tendrán fuego dentro y sabemos que será difícil, pero lo daremos todo. Si trabajamos así en el campo durante los 90 minutos, no creo que muchos equipos tengan la oportunidad de ganar contra nosotros".