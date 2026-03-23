El calendario infernal para el Barça tras el parón

El parón de selecciones llega en un momento crítico de la temporada, en el que el FC Barcelona se juega las dos grandes competiciones tras una semana de festival continental y una victoria de mérito en liga. En principio, este descanso puede venirle bien al equipo de Hansi Flick de cara a recuperar caras reconocibles como son Frenkie de Jong, Balde o Koundé (siempre que no haya bajas inesperadas), que serán imprescindibles para el teutón en las semanas posteriores a la ventana internacional.

Balde se lesiona en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey / Valentí Enrich / SPO

Aunque esta pausa de fútbol de clubes pueda parecer beneficiosa para los intereses culés, es bien cierto que el calendario tras el parón no se presenta para nada como un camino de rosas. El Barça entrará en un bucle de altísima intensidad y desgaste con un protagonista absoluto: el Atlético de Madrid.

El triple asalto contra Simeone

Los de Flick se verán las caras con el conjunto colchonero hasta en tres ocasiones en apenas diez días, un triple enfrentamiento que definirá el éxito o el fracaso de la temporada.

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (izda), saluda al entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, momentos antes del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio de Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Todo empezará con una visita a tumba abierta al Riyadh Air Metropolitano en Liga, un duelo directo que puede ser definitivo para las aspiraciones domésticas del Barça. Sin tiempo para respirar, la guerra se trasladará a Europa. El Camp Nou acogerá la ida de los cuartos de final de la Champions, en el que se medirán la presión alta y la verticalidad de Flick, frente al colmillo, el rigor táctico y el gen de supervivencia de Diego Pablo Simeone. Para rizar el rizo, la eliminatoria europea se decidirá de vuelta en el feudo rojiblanco, como consecuencia de la nueva normativa de UEFA.

El defensa del Barcelona Gerard Martín (2d) lucha con Pere Milla (i), del Espanyol, durante el partido de la jornada 18 de LaLiga entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, en el RCDE Stadium. / Alejandro García / EFE

Por si este triple enfrentamiento fuera poco, justo entre la ida y la vuelta de Champions, el Barça deberá afrontar el derbi ante el Espanyol en casa. Un partido de máxima rivalidad vecinal donde Flick estará obligado a aplicar rotaciones si no quiere que su equipo llegue fundido a la vuelta en Madrid.

LaLiga y unas posibles semifinales

Tras esta montaña rusa colchonera, el calendario no dará tregua alguna. En liga, los blaugranas recibirán al Celta de Vigo en el Camp Nou antes de afrontar dos salidas consecutivas: Getafe y Osasuna. Estos desplazamientos en el campeonato doméstico serán el preludio de lo que el barcelonismo espera que sea el asalto final a los títulos.

FC Barcelona vs Osasuna / Dani Barbeito / SPO

Por otra parte, en Champions League, si el FC Barcelona consigue eliminar al Atlético de Madrid en los cuartos de final, el mes de mayo se convertiría en un auténtico infierno competitivo para el equipo culé. En ese escenario, las semifinales de la Champions arrancarían con la ida en casa (Spotify Camp Nou) los días 28 o 29 de abril, y la vuelta a domicilio el 5 o 6 de mayo. Los posibles rivales en esa ronda, según el cuadro actual, serían el ganador del cruce Arsenal contra Sporting de Lisboa.

FC Barcelona v Real Madrid CF, Final de la Supercopa de España 2026, en el Alinma Stadium, King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí. / Ángel Martínez/RFEF / SPO

Para rematar, en la semana de la vuelta europea, con el equipo todavía con la resaca del viaje y la eliminatoria a vida o muerte, el calendario de LaLiga ha colocado el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou el domingo 10 de mayo (jornada 35), un partido que podría decidir el título liguero.

Se prevén unas semanas de infarto para los de Flick. El técnico alemán necesitará a toda su guardia sana e inspirada para sobrevivir a este verdadero reto.