El calendario electoral del Barça, clave en la tensa relación con el Real Madrid

Las relaciones entre Barça y Real Madrid están rotas en público… pero no tanto en privado. Esa es la información que hemos contado en La Posesión de SPORT tras las palabras de Joan Laporta antes de la final de la Supercopa de España en Arabia.

Laporta fue claro, conciso y rotundo al asegurar que la relación entre ambos clubes es mala y que ahora mismo no existe voluntad para reconducirla. Sin embargo, en SPORT podemos asegurar que ese relato no encaja del todo con lo que ocurre lejos de los focos. No decimos que en privado se lleven de rositas, pero sí podemos confirmar con certeza que hay un 70-80% de postureo tanto por parte de Florentino Pérez como del propio Laporta: mensajes públicos que quieren escuchar sus aficionados.

En ese contexto, recordamos dos ejemplos recientes: la tardanza del Madrid en personarse como acusación particular en el caso Negreira, y el cambio de tono del Barça ante los vídeos de Real Madrid TV, con un Laporta muy crudo y muy claro en las últimas semanas, poniéndoselo en bandeja a Florentino para que la escalada aumente.

La tensión en el calendario electoral del Barça en año de elecciones también es importante. Al presidente azulgrana le recomendaron que era mejor que el barcelonismo percibiera una ruptura con Florentino para ganar rédito de cara a la reelección. En esa misma estrategia encajaría el giro reciente: ese abrazo en Roma con Al-Khelaifi, el acercamiento a la UEFA y el distanciamiento definitivo con la Superliga, movimientos que iban a provocar una reacción de Florentino y que no perjudican a Laporta en clave interna.