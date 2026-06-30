El calendario completo del FC Barcelona en LaLiga EA Sports 2026-27: fecha de debut, clásicos y derbis

El FC Barcelona ya conoce el camino que tendrá que recorrer para defender el título de LaLiga EA Sports 2026-27. El sorteo del calendario ha definido las 38 jornadas del campeonato y los de Hansi Flick ya tienen marcadas las fechas más importantes del curso: el estreno liguero, los dos clásicos frente al Real Madrid y los derbis de Barcelona contra el Espanyol.

El conjunto blaugrana arrancará la competición en la tercera semana de agosto ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou, un estreno exigente con el objetivo de comenzar la temporada sumando los tres primeros puntos como en los dos primeros años del proyecto de Flick, que se impuso en Mestalla (1-2) y Son Moix (0-3) en las primeras jornadas de sus dos temporadas en las que ha dominado el torneo doméstico.

El Real Madrid debutará ante la Real Sociedad en el Bernabéu. El Espanyol, por su parte, se estrenará en casa ante el Levante.

Fechas clave Debut liguero : vs Athletic Club (Spotify Camp Nou; Jornada 1)

: vs Athletic Club (Spotify Camp Nou; Jornada 1) Primer clásico : vs Real Madrid (Spotify Camp Nou; Jornada 10)

: vs Real Madrid (Spotify Camp Nou; Jornada 10) Clásico de vuelta : vs Real Madrid (Bernabéu; Jornada 35)

: vs Real Madrid (Bernabéu; Jornada 35) Primer derbi : vs RCD Espanyol (RCDE Stadium; Jornada 18)

: vs RCD Espanyol (RCDE Stadium; Jornada 18) Derbi de vuelta: vs RCD Espanyol (Spotify Camp Nou; Jornada 32)

Uno de los momentos más esperados del curso volverán a ser los enfrentamientos contra el Real Madrid. El primer clásico liguero de la temporada se disputará en el Spotify Camp Nou, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu durante la segunda mitad del campeonato. Será la primera vez que José Mourinho se enfrente al Barça desde su adiós en su primera etapa en el banquillo madridista en 2013, un ingrediente que añade todavía más atractivo a una rivalidad histórica.

El Barça también tendrá señalados los dos derbis frente al Espanyol. El primer duelo entre ambos equipos llegará en la primera vuelta en el RCDE Stadium el 3 de enero, mientras que el segundo se disputará en el feudo blaugrana el 18 de abril, donde los de Flick intentarán volver a imponer su superioridad ante los de Manolo González, ante los que suman 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota, con 23 victorias y 7 empates.

La última jornada liguera la disputará el Barça en el campo del Getafe.

Joao Cancelo se abraza a Hansi Flick en la celebración por la Liga / EFE/Andreu Dalmau

Más allá de las grandes citas, el calendario también permitirá medir la exigencia del inicio y del tramo final de competición, donde tradicionalmente se deciden los títulos. El cuerpo técnico considera clave llegar a esos meses con el equipo en plenitud física, especialmente en una temporada que volverá a estar marcada por la carga de partidos y en la que los blaugrana, como dijo el propio Flick en rueda de prensa, tendrán la Champions League como máximo objetivo del curso.

Con el calendario ya sobre la mesa, el Barça puede empezar a planificar al detalle un curso en el que volverá a partir con la presión de defender el título liguero y mantener el dominio mostrado ante el Real Madrid de Mbappé durante las dos últimas temporadas. Ahora solo queda que empiece a rodar el balón para que arranque el tercer capítulo de la era Flick en Barcelona.