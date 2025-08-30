El calendario completo del FC Barcelona en la Champions 2025/26

Es prácticamente una obsesión. El FC Barcelona tiene entre ceja y ceja estar en la final de la Champions League que se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 a las 18.00 horas en el Puskás Aréna de Budapest. Desde Joan Laporta hasta Lamine Yamal, presidente y estrella respectivamente, pasando por el entrenador Hansi Flick, nadie en el club blaugrana ha escondido en las últimas semanas que el gran objetivo de la temporada 2025/26 es volver a reinar en Europa más de una década después.

El periplo continental del conjunto blaugrana fue tan ilusionante que, a pesar del buen papel del equipo en la competición (con goleadas increíbles y remontadas espectaculares) y estar a escasos segundos de clasificarse para la final de Múnich, la eliminación contra el Inter de Milán fue realmente dura deportiva y emocionalmente. Con el triplete estatal de Liga, Copa y Supercopa como 'medicina' perfecta para reforzar el proyecto, el Barça quiere dar un paso más y cumplir el sueño de ganar la sexta Liga de Campeones.

Inicio complicado... y a domicilio

Dos días después de saber a quién se enfrentará en la 'fase liga' de la nueva edición de la Champions (PSG, Eintrach Frankfurt, Olympiacos y Copenhagen en casa; Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Newcastle a domicilio), el Barça ha conocido como será su camino hasta las eliminatorias. La UEFA ha aceptado la petición de la entidad culé de empezar el torneo como visitante y el equipo de Flick empezará su andadura en el St James' Park de Newcastle el jueves 18 de septiembre de 2025.

En la segunda jornada, los culés recibirán al PSG de Luis Enrique en Barcelona. Tal como informamos en SPORT, el Barcelona informó a la UEFA de que tiene la intención de disputar sus partidos de la 'fase liga' como local en el Spotify Camp Nou, pero que se ha asegurado la alternativa del Estadi Olímpic Lluís Companys hasta febrero por si las obras de remodelación de L'Estadi y el certificado de final de obra no llegan a tiempo. El partido está previsto para el 1 de octubre.

El Barça se enfrentará a dos de sus rivales más complicados en las dos primeras citas, pero después tendrá algo de tregua (contra Olympiacos en casa y frente al Brujas a domicilio) antes de visitar Stamford Bridge el 25 de noviembre. Las últimas tres jornadas (Eintracht Frankfurt y Copenhaguen en Barcelona, Slavia Praga en la República Checa) serán, sobre el papel, las más 'asequibles' para el cuadro catalán en la 'fase liga' de la Champions.

Todos los partidos del conjunto barcelonista serán a las 21.00 horas menos el duelo ante Olympiacos de la tercera jornada, que tendrá lugar a las 18.45 horas.