El calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

Es el gran objetivo de los jugadores, el cuerpo técnico de Hansi Flick, la junta directiva y los aficionados. Todo el mundo en el FC Barcelona tiene entre ceja y ceja la Champions League. Ya son dos temporadas de buenas actuaciones en Europa para dejar atrás el oscuro pasado en la máxima competición continental, pero toca dar un paso más, subir al siguiente nivel y volver a luchar por el trono. Hace más de una década que se resiste la 'orejona' y el club blaugrana, transversalmente, no podría tener más ganas de volver a levantarla.

Dos días después de saber a quién se enfrentará en la 'fase liga' de la nueva edición de la Liga de Campeones (Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como en casa; PSG, Sporting CP, Galatasaray y Sabah FK a domicilio), el Barça conoció este sábado cómo será su camino hasta las eliminatorias. Los de Flick empezarán su camino hacia el Metropolitano, el escenario de la gran final prevista para el 5 de junio de 2027, en el Spotify Camp Nou contra el Feyenoord (miércoles 9 de septiembre a las 18.45 horas).

No ha tenido demasiada suerte el Barça en el partido de la jornada tercera jornada, que se disputará en la semana del clásico contra el Real Madrid: la UEFA ha programado la visita del conjunto blaugrana al PSG en el Parque de los Príncipes. Al menos, el partido se disputará el martes 20 de octubre, por lo que los culés tendrán un día más de descanso que los merengues, que el miércoles 21 recibirán al Leipzig en el Santiago Bernabéu. El primer duelo de la temporada 2026/27 entre los dos aspirantes al título de la Liga española se celebrará en el Camp Nou el fin de semana del 24 y 25 de octubre.

Por otra parte, Rodri se reencontrará con el Manchester City el 8 de diciembre y el Barça cerrará la 'fase liga' en el Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas (27 de enero). Todos los partidos del cuadro catalán serán a las 21.00 horas menos el debut ante el Feyenoord en el Estadi y el compromiso de la quinta jornada frente al Sabah en el Bank Respublika Arena, que tendrán lugar a las 18.45 horas.

El calendario del FC Barcelona en la 'fase liga' de la Champions League 2026/27 Jornada 1: FC Barcelona - Feyenoord (9 de septiembre de 2026 a las 18.45 horas en el Spotify Camp Nou). Jornada 2: Galatasaray - FC Barcelona (13 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Rams Park). Jornada 3: PSG - FC Barcelona (20 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Parque de los Príncipes). Jornada 4: FC Barcelona - Aston Villa (3 de noviembre de 2026 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou). Jornada 5: Sabah FC - FC Barcelona (25 de noviembre de 2026 a las 18.45 horas en el Bank Respublika Arena). Jornada 6: FC Barcelona- Manchester City (8 de diciembre de 2026 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou). Jornada 7: Sporting CP - FC Barcelona (20 de enero de 2026 a las 21.00 horas en el Estádio José Alvalade). Jornada 8: FC Barcelona - Como 1907 (27 de enero de 2027 a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou).

Como en las dos últimas ediciones de la Champions, la 'fase liga' constará de ocho jornadas que se disputarán entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con la última cita en horario unificado prevista para el día 27 del primer mes del año. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar el 'play-off' previo.

Desde que existe este formato, el Barça siempre ha finalizado la liguilla en plazas de billete directo para las eliminatorias (segundo y quinto).