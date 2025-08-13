Calderón rompe su silencio tras frustrarse su llegada al Nàstic y contesta a Marc Casadó

El Nàstic de Tarragona vivió ayer un lunes muy intenso y en el que tuvo que dar marcha atrás con el fichaje de José Manuel Calderón. El conjunto tarraconense anunció a mediodía la llegada del lateral izquierdo, al que incorporaban para la próxima campaña con opción a una más.

Pero tras anunciarse su contratación, las redes sociales y la masa social del club grana no tardaron en pronunciarse, y en recordar un episodio de catalanofobia llevado a cabo por el jugador el año pasado.

El Nàstic anunció a José Manuel Calderón / @NASTICTARRAGONA

Episodio de catalanofobia tras superar al Barça Atlètic

Fue a mediados de 2024, cuando Calderón militaba en las filas del Córdoba y acababa de lograr el ascenso a LaLiga Hypermotion, tras derrotar al Barça Atlètic en el playoff final. A través de un directo en redes sociales, el futbolista no se cortó con un comentario totalmente inapropiado e inaceptable: "Me cago en los muertos de todos los catalanes", pronunció.

Pese a que el futbolista se disculpó de aquello poco tiempo después, la afición del Nàstic no tardó en volver a recordar aquello, y la indignación era máximo. Tanto que el club, haciendo caso a sus aficionados, tiró atrás la operación, algo que anunció en un comunicado cuatro horas después de haber anunciado la llegada del jugador: "El club considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad que nos caracterizan", rezaba la nota.

Casadó aplaudió el comunicado del Nàstic

Un comunicado, compartido en las redes sociales del club, y que fue aplaudido por la masa social del club, y también por un futbolista del Barça, que estaba presente en aquel duelo de ascenso ante el Córdoba. Se trata de Marc Casadó, capitán del filial azulgrana por aquel entonces, y que comentó la publicación con un emoji de aplausos.

Una vez frustrada su llegada al Nàstic, Calderón decidió romper su silencio para pronunciarse sobre lo sucedido. Lo hizo en 'El Chiringuito', dónde aprovechó para pedir perdón por aquellas palabras que le persiguen desde hace un año.

Calderón rompió su silencio

"Estoy un poco jodido, en shock, y asumiendo las consecuencias. Quiero pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido, tengo familia y compañeros catalanes que no se lo tomaron de la misma forma. En Andalucía es una expresión normal que no nos tomamos con tanta repercusión, le sentó mal a la gente, y quería pedir disculpas públicamente".

Calderón, que admitió que actualmente está sin equipo, también se refirió al mensaje de Casadó: "No me sorprende, puede poner lo que quiera como yo también me equivoqué en su momento. Si él ha comentado un aplauso, pues un aplauso para él también", concluyó.