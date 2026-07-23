Una caja prohibida, más rápido que Bolt, tres nacionalidades y su 'incursión' en la UFC: las anécdotas más locas de Karim Adeyemi

Decir que el FC Barcelona ha fichado a un jugador especial se queda corto. La trayectoria de Karim Adeyemi está repleta de buen fútbol, de velocidad endiablada y de capacidad para presionar y trabajar en defensa. Pero también hay múltiples anécdotas que conforman su carácter, algunas de ellas polémicas. Su etapa en el Borussia Dortmund ha tenido de todo y lo cierto es que se quedó sin Mundial tras una última temporada algo irregular y algún momento delicado. Estas son algunas de las curiosidades que hacen de Adeyemi un futbolista muy particular.

FC Barcelona

El día que corrió más que Usain Bolt

La velocidad es la gran característica de Karim Adeyemi, hasta el punto de que, en un sprint, logró recorrer 30 metros en 3,60 segundos y rápidamente en Alemania se comentó que, cuando Usain Bolt estableció el récord del mundo de los 100 metros en 2009 (9,58 segundo), el atleta jamaicano recorrió los primeros 30 metros en 3,78 segundos, una marca inferior a la del futbolista alemán. Los periodistas hicieron broma y le preguntaron si se veía en unos Juegos Olímpicos. "No creo, me seguiré centrando en el fútbol", fue su respuesta. En un partido de la Bundesliga de la temporada 2022/2023 contra el Friburgo, Adeyemi alcanzó una velocidad máxima de 36 kilómetros por hora. Es una bala.

Karim Adeyemi celebra un gol con el Borussia Dortmund / EFE

Una 'Mistery Box' para proteger a su esposa rapera

Seguramente el capítulo más polémico de Karim Adeyemi fue el protagonizado a finales del año pasado, cuando compró por Internet una 'Mistery Box' que contenía artículos prohibidos en Alemania. Lo explicó el propio futbolista en el documental de Amazon Prime estrenado el pasado mes de junio 'Loredana & Karim – Love & Drama'. La caja fue interceptada cuando en un aeropuerto cuando la llevaba su amigo Ben. "Era una página de caza o algo así. Desde un puño americano hasta una pequeña navaja", desveló el propio futbolista. También aseguró que la había adquirido para proteger a su pareja, la rapera suiza de ascendencia albanesa, Loredana. "La gente no lo entiende: no tengo una mujer normal, sino una rapera. Si estoy solo y alguien quiere asaltarme, que lo haga, pero no a mi familia", añadió.

Adeyemi y su mujer Loredana / Instagram

Puede jugar con Alemania, Nigeria y Rumanía

Karim Adeyemi es nacido en Múnich (salió del Bayern cuando tenía diez años) y fue precisamente el actual entrenador del FC Barcelona y gran valedor de su fichaje, Hansi Flick, quien le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania en septiembre de 2021 en un partido contra Georgia (6-0) clasificatorio para el Mundial de Catar. Su irregular temporada en Dortmund le ha dejado sin Mundial, después de que Julian Nagelsmann decidiera no convocarle por motivos técnicos. Aunque ninguna de las dos estuvo en el recientemente terminado Campeonato del Mundo, Adeyemi también podría jugar con la selección de Nigeria, país de donde es originario su padre, y de Rumanía, por parte de madre.

Lío por los deportes de contacto

Adeyemi ha tenido algún que otro conflicto con el Borussia Dortmund, su anterior club, por su pasíon por los deportes de contacto. La última vez el pasado mes de febrero, cuando se publicó por redes sociales su participación en una pelea de entrenamiento con una estrella de la UFC. Las artes mixtas están prohibidas en muchos clubes de fútbol por el riesgo de sufrir una lesión. También hubo enfado en Dortmund cuando intervino en un vídeo musical del que no tenían constancia previa en la entidad 'borusser'.