FC Barcelona
Caio Henrique, candidato por si falla Joao Cancelo
El brasileño es una de las opciones a 'low cost' con que trabaja el Barça por si no puede llegar a un acuerdo con el Al-Hilal
La dirección deportiva del FC Barcelona sigue rastreando el mercado para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Una de las posiciones que desea apuntalar es la del lateral izquierdo y el nombre de Caio Henrique vuelve a estar encima de la mesa, según informa el portal UOL desde Brasil.
Caio Henrique, de 28 años, es un carrilero de recorrido que lleva tiempo en la agenda del Barça. Carlo Ancelotti lo tiene en sus planes para la selección brasileña, aunque se perdió la última convocatoria por lesión en los amistosos ante Francia y Croacia. Caio ya lleva seis temporadas ofreciendo un rendimiento regular en el Mónaco después de que en su formación tuviera un paso efímero por el Atlético de Madrid.
El FC Barcelona tiene como prioridad continuar con Joao Cancelo, pero está cedido por el Al-Hilal y el club árabe no lo está poniendo fácil. Si por cuestiones económicas no se pueden alcanzar tanto las pretensiones del Al-Hilal como del futbolista luso, el Barça miraría otros objetivos entre los que destaca el brasileño.
A Caio Henrique solo le resta un año de contrato con el Mónaco, hasta el 2027, por lo que este verano es el de venderle o renovarle. En este sentido, en Brasil apuntan que la negociación podría tener un punto de partida de unos 15 millones de euros, una cantidad que el Barça intentaría negociar a la baja.
Buena relación con el Mónaco
Las relaciones entre los clubs son buenas, como se ha visto con la cesión de Ansu Fati, por lo que Deco podrá sentarse con los responsables del club monegasco parea sentar las bases de una negociación.
El Mundial podría revalorizarle, por lo que el Barça debería darse prisa ante esta oportunidad de mercado en caso de que la opción de Cancelo se complique más de la cuenta.
En la lista de laterales izquierdos también hay una opción interesante como es la de recuperar a Alejandro Grimaldo, de 30 años, al que también le queda únicamente un año más de contrato con el Bayer Leverkusen. Su nombre se ha relacionado con el Barça en numerosas ocasiones desde su marcha primero al Benfica y luego al conjunto alemán, pero su cotización era más alta en temporadas anteriores.
Grimaldo o Cucurella
Grimaldo no ha renovado por el Bayer Leverkusen y puede estar ante su gran verano de dar otro salto en su carrera profesional. También es un fijo para el Mundial por Luis de la Fuente, aunque sea como habitual suplente de Marc Cucurella, de 27 años, otro nombre que ha dado que hablar y se la ha vuelto a relacionar con el Barça debido a la inestabilidad en el Chelsea.
Sin embargo, Cucurella tiene contrato hasta el 2028 y un valor de mercado, según el portal 'Transfermarkt', de 50 millones de euros. Por tanto, su vuelta a casas parece la más complicada, si bien recientemente dejó una puerta abierta en la última concentración de la selección española.
En cualquier caso, el Barça está pensando en reforzar una posición en la que Alejandro Balde se ha quedado solo después de que Gerard Martín haya sido reconvertido en central. El joven Jofre Torrents, ahora lesionado, está en la recámara, pero el club está haciendo movimientos para que el lateral izquierdo sea muy sólido para la próxima temporada sin realizar un gran dispendio económico.
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