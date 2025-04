"Estaba cagado, con sueño y de mala hostia": La anécdota de Casadó cuando le dijeron que iría con el primer equipo

Marc Casadó ha concedido una entrevista al cantante Miki Núñez en 'El podcast de final de mes' en la que repasa varias anécdotas de su carrera y desvela algunas curiosidades del vestuario del Barça.

El buen humor preside una charla muy amena con algunos titulares llamativos. Estas son algunas de las frases más destacadas:

La anécdota de cuando le dijeron que haría la pretemporada con el primer equipo

"En ese momento bajaba de unas minivacaciones con mis amigos en Andorra y, bueno, nos chocamos, rascamos el coche bajando de Andorra y yo estaba súper rallado. Rascamos un poco el coche y claro yo súper enfadado. No fue un siniestro total. No hubo daños. Fue a mitad de camino y pudimos volver a casa tranquilos, así que no fue para tanto pero me acuerdo súper enfadado y con mucho sueño. Y entonces me despertó una llamada y yo cabreado me pregunté: ¿quién coño me llama? Era la mañana siguiente, yo estaba durmiendo aún y, bueno, era el director deportivo del filial que me decía: 'que sepas que en dos semanas empiezas pretemporada con primer equipo'. Yo estaba cagado. En ese momento estaba cagado, con sueño, enfadado y de mala hostia... pero y después ya muy contento".

Si tienen equipo de psicólogos en el primer equipo

"Sí, sí, lo tenemos. Hacen falta porque lo que hay ahí dentro..." [risas].

Sobre su fama de tacaño en el vestuario del Barça

"En el vestuario del Barça se habla de dinero, pero de gastar. Se habla de pasta pero de la que gastan. No de inversiones. Se habla de lo que se han comprado, pero yo soy el más agarrado. Encima me lo dicen, no hay duda. Tengo la etiqueta del agarrado del Barça. ¿Ganada eh? Me la he ganado totalmente. A veces vamos a cenar pero suelen pagar los mismos".