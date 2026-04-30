Ni café ni batidos: la bebida que toma Lamine Yamal en su tiempo libre

Lamine Yamal es un jugador que se cuida fuera de los terrenos de juego. El de Rocafonda tiene a un dietista que lo acompaña durante la temporada y le cocina diferentes platos para que pueda rendir lo mejor posible durante los partidos. En la época de Ramadán, siguió una dieta adaptativa al mes religioso, para no perder masa muscular e intentar estar al ritmo de los demás.

La dieta de Lamine se basa en una alimentación equilibrada, alta en proteínas y carbohidratos complejos para el rendimiento deportivo, destacando el arroz con pollo y salsa de cacahuete. Durante el Ramadán, adapta su nutrición con comidas nocturnas estratégicas, hidratación intensa a las 4 a.m. y alimentos como dátiles y sopas.

Una dieta variada

Una de sus preparaciones favoritas, es un plato tradicional de Guinea Ecuatorial, del país de su madre, Sheila Ebana. Se trata de un arroz con pollo que combina con salsa de cacahuete. Es una elaboración que le trae recuerdos de su infancia en el barrio de Mataró y que solía disfrutar siempre antes de cada partido que jugaba. "Ella me lo preparaba antes de los partidos para darme fuerzas", agregó. Respecto al emplatado, es algo sencillo, pero eficaz: una porción de arroz junto con un muslo de pollo bañado en la salsa.

Sin embargo, por las tardes, cuando está relajado, Lamine opta a una bebida muy típica de su lugar de orígen: el té. Lamine Yamal reveló en sus redes sociales que su merienda favorita consiste en té con pastas. Este pequeño detalle sobre sus gustos personales se dio a conocer en un contenido de GQ España en TikTok, mostrando una faceta más cotidiana del azulgrana.

El té favorito de Lamine

Durante un anuncio publicitario con Powerade, afirmó que le gusta el té con vainilla y arándanos. No toma café ni otros batidos con azúcares, a no ser que lleven proteínas. No obstante, el té típico es con menta, conocido localmente como atay o té moruno.

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El té que acostumbra a beber Lamine lleva vainilla y arándanos / SPORT.es

Es una infusión de té verde (generalmente tipo Gunpowder), abundante menta fresca o hierbabuena y una cantidad generosa de azúcar, servido caliente, espumoso y desde altura como símbolo de hospitalidad.