Se cae una palanca para el Barça: Faye, descartado

El futuro de Mika Faye sigue siendo objeto de especulación en el mercado de fichajes, con informaciones cruzadas que ponen al joven central senegalés en el radar de varios equipos europeos. A sus 20 años, el exjugador del Barça Atlètic, actualmente en las filas del Rennes, ha despertado el interés del Bayer Leverkusen, aunque todo parece indicar que no para esta ventana invernal.

Así lo ha confirmado Florian Plettenberg, destacado periodista de Sky Alemania, quien asegura que el club alemán no contempla incorporarle de inmediato, sino que prioriza un perfil más experimentado, como Mario Hermoso, para reforzar su defensa:

“Nos han dicho que el Bayer 04 Leverkusen no fichará a Mikayil Faye en este mercado de invierno. El joven central de 20 años del Rennes interesa, pero actualmente no es un objetivo prioritario y no se espera que se una al equipo antes del cierre del mercado”, explicó Plettenberg a través de su cuenta de X.

El interés por Faye lo adelantó previamente por Fabrizio Romano, quien señaló que el zaguero es uno de los tres defensores en la lista de posibles refuerzos del Bayer Leverkusen. Sin embargo, las últimas actualizaciones de la operación apuntan a que el club ha decidido aplazar cualquier movimiento por el senegalés hasta el mercado estival.

Banquillazo en el Rennes

Faye no atraviesa su mejor momento en el Rennes. Con Jorge Sampaoli en el banquillo francés, el central ha perdido protagonismo, acumulando tres suplencias consecutivas en una temporada complicada para el equipo. Actualmente, el Rennes ocupa la decimocuarta posición en la Ligue 1, coqueteando con los puestos de descenso y eliminado recientemente de la Coupe de France ante un rival de categoría inferior, el Troyes.

Faye, que había arrancado la temporada con fuerza asentándose en el equipo titular, está pagando ahora con suplencias algunas desconexiones en su juego, un problema que también había mostrado durante su etapa en el filial azulgrana.

El pasado verano, el Rennes pagó 10,3 millones de euros por su traspaso desde el FC Barcelona, que incluyó una cláusula de recompra por 25 millones y otra de un 30% de una futura venta. Los azulgranas deberán ahora esperar unos meses a poder beneficiarse del acuerdo porque, si no hay un cambio drástico en la situación actual, Faye no saldrá este enero de Francia.