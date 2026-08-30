Se cae una opción de salida para Casadó

Marc Casadó sigue sin tener resuelto su futuro y una de las opciones que había aparecido como una de las más sólidas acaba de caerse. Según la última información de Fabrizio Romano, el RB Leipzig ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Neil El Aynaoui, una operación que deja sin recorrido la posibilidad de que el centrocampista del Barça recale en el conjunto alemán. A poco más de 48 horas para el cierre del mercado, el entorno del futbolista deberá acelerar ahora la búsqueda de una alternativa.

La situación de Casadó es uno de los asuntos pendientes en los despachos del Barça en este tramo final de mercado. El centrocampista conoce desde hace meses cuál es el escenario y, junto a su representante, Jorge Mendes, ha ido analizando las diferentes propuestas que han llegado por él.

El futbolista preferiría continuar en el Barça, pero la competencia existente en el centro del campo y más tras la llegada de Rodri en su posición le ha llevado a optar por una salida en busca de los minutos que difícilmente tendrá esta temporada. El club, además, ya se lo ha dejado claro retirándole el dorsal que ahora es propiedad de Anthony Gordon.

El Leipzig había aparecido como una posibilidad especialmente interesante, pero el conjunto alemán finalmente ha optado por El Aynaoui para reforzar su centro del campo. Fabrizio confirmó que el acuerdo por el futbolista se cerró anoche y que, por tanto, la 'operación Casadó' no seguirá adelante. El mercado obliga ahora a Mendes a mover ficha y explorar otras alternativas antes del martes.

La caída de esta vía no significa, sin embargo, que el futuro de Casadó esté abocado a continuar en el Barça. El interés en el mercado por el jugador no ha desaparecido y siguen existiendo diferentes mercados atentos a su situación. Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí han mostrado interés durante las últimas semanas, aunque ninguna de las opciones ha terminado de imponerse definitivamente.

La posición del Barça

Como os contamos en SPORT, el club considera a Casadó uno de los futbolistas con mayor capacidad para generar ingresos en este tramo final de mercado y lo ha tasado en torno a los 40 millones de euros, aunque existe margen para estudiar una cantidad inferior en función de las condiciones de la operación.

La dirección deportiva lleva tiempo en contacto con Mendes para conocer cualquier movimiento y esperaba poder resolver la salida antes de llegar a este último fin de semana. Sin embargo, el futbolista ha preferido esperar hasta el final para valorar todas las posibilidades. Su intención es acertar con el proyecto deportivo y no precipitar una decisión simplemente por abandonar el Barça.

Esa circunstancia explica que el caso haya llegado prácticamente hasta el cierre. El mercado de última hora puede abrir nuevas puertas para Casadó, especialmente cuando los clubes empiezan a detectar necesidades que no habían previsto durante el verano. La prioridad ahora es encontrar un destino que satisfaga al jugador y permita al Barça cerrar una operación beneficiosa para sus intereses.