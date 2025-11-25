Cadena SER, RAC1, COPE, Catalunya Ràdio... Así narraron las radios el gol de Iniesta en Stamford Bridge en 2009

Este martes el FC Barcelona visita al Chealsea en la jornada 5 de la Champions League 2025-2026 en lo que será uno de los partidos de lo que llevamos de competición y todo un clásico europeo.

El estadio, Stamford Bridge, trae muy buenos recuerdos a los aficionados azulgranas y desde el mes de mayo de 2009 es uno de los 'lugares felices' para los culés gracias al golazo de Andrés Iniesta en la vuelta de las semifinales de aquella edición y que valió el empate y la clasificación para la final contra el Manchester United en el Olímpico de Roma que supuso el título que completó el primer triplete de la historia del club.

La afición del Barça vibró lejos del Camp Nou con el 'Iniestazo' de 2009 / ·

El tanto desató la euforia en cada uno de los estudios de radio y televisión que narraban aquel encuentro y la emoción del momento se trasladó desde las cabinas hasta las casas de cada uno de lo oyentes que seguían el partido.

El Canal+, la Cadena SER, Catalunya Ràdio, RAC1, COPE u Onda Cero fueron algunas todas estaban pendientes de un partido que se convirtió en uno de los más importantes en los 110 años de vida del club en aquella época y un gol que a día de hoy sigue guardado en los corazones de todos los culés y que convirtió a Iniesta en leyenda.

Además, en este recopilatorio también se incluye la narración inglesa de Sky Sports que demuestra como el deporte funciona como un péndulo: cuando unos sonríen, los otros lamentan.

Narración de Canal+

Narración de Cadena SER

Narración de Catalunya Ràdio

Narración de RAC1

Narración de COPE

Narración de Onda Cero

Narración de Sky Sports