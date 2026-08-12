Cadena SER: Julián Álvarez y Simeone hablaron antes del entrenamiento

Julián Álvarez se ha visto las caras por primera vez con el 'Cholo' Simeone tras sus polémicas declaraciones en el Mundial, en las que transmitió su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y "cumplir su sueño" de jugar en el FC Barcelona. Antes del entrenamiento de este miércoles en el Cerro del Espino, los dos habrían mantenido una conversación, según la 'Cadena SER'.

El delantero argentino habría explicado su situación a Simeone en una breve charla previa a la sesión que SPORT no ha podido confirmar que haya tenido lugar. Los dos, eso sí, han acudido a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid unos minutos antes de las 9 horas, momento en el que ha arrancado el primer entrenamiento grupal de Julián Álvarez con el club colchonero esta temporada.

El entrenador de 56 años ya dejó clara su postura el pasado sábado tras el partido entre los rojiblancos y el Manchester City en Seúl (Corea del Sur). "La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, CEO de la entidad) explicó muy bien", expresó el 'Cholo' sobre las palabras de Gil Marín, que descartó la venta de la 'Araña' incluso por 200 millones de euros.

Asimismo, Simeone aseguró que cuenta con Julián para esta nueva temporada, que para el Atlético arranca oficialmente el próximo miércoles 19 de agosto contra el Málaga en el Metropolitano: "Estamos muy contentos con Julián; desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón".

Primera toma de contacto con sus compañeros

Julián, que llegó a la final del Mundial con Argentina, regresó de sus vacaciones el pasado lunes, pero aún no había coincidido con Simeone. Los integrantes de la expedición que viajó a Seúl tenían de permiso hasta este miércoles, incluido el entrenador argentino.

El delantero, por su parte, superó las pertinentes pruebas médicas el lunes, mientras que este martes realizó una sesión individual junto al preparador Luis Piñedo. En la mañana del miércoles ya ha podido ejercitarse con todo el grupo, aunque se ha mostrado apático y distante con sus compañeros.