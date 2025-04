El cabreo monumental de Ansu Fati

Ansu Fati se quedó sin jugar ni un solo minuto ante el Celta. Y no le gustó nada la decisión de Hansi Flick porque, de hecho, estuvo calentando un rato durante la segunda mitad, a la espera de poder entrar al césped. Finalmente, el técnico alemán, que usó los cinco cambios, no optó por darle protagonismo al canterano, algo que no encajó bien.

Y es que Ansu está teniendo una presencia absolutamente residual este año en el proyecto de Flick, que ha hablado muchas veces de él en rueda de prensa, pidiéndole que diera un paso al frente en los entrenamientos. También ha tenido palabras de elogio y cariño hacia el canterano, intentando recuperarle para la causa y pidiéndole paciencia.

Sin embargo, el jugador parece no tener suficiente con ello. En los últimos meses solo ha jugado cuatro minutos. Fue ante el Dortmund en casa, en la ida de los cuartos de final de la Champions, ya con el 4-0 luciendo en el marcador. Ante el Celta, en cambio, Flick no ha creído conveniente que entrase al terreno de juego y ha preferido que lo hiciera Pau Víctor, que también está teniendo una presencia escasa.

Puntapiés y mala cara

Ansu Fati no se tomó nada bien la decisión de Flick y, cuando regresó tras estar calentando en la banda al banquillo, le dio una patada a una botella de agua y lanzó de forma ostentosa el peto al suelo. El enfado del jugador no cesó ahí y siguió manteniendo una actitud poco adecuada teniendo en cuenta las circunstancias.

Flick celebró la victoria con Raphinha / Agencias

El técnico alemán está ahí para tomar decisiones más allá de si a sus pupilos les gusta o no. El resultado final, además, dio la razón a Flick y, además, los minutos en los que Víctor estuvo sobre el césped jugó a un muy buen nivel, evidenciando que está preparado para lo que haga falta y cuando haga falta. A paciencia no le va a ganar nadie.