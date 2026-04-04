Cabreo de Lamine Yamal

Fue una de las imágenes más sorprendentes del partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Los blaugranas se llevaron el triunfo sobre la bocina y sumaron tres puntos que pueden ser definitivos para el desenlace de LaLiga después de la derrota del Real Madrid en Mallorca. Los catalanes son, todavía, más líderes con siete puntos de ventaja sobre los blancos tras obtener una victoria por 1-2 con goles de Rashford y Lewandowski.

El gol del polaco en el minuto 87 desató la euforia de todo el barcelonismo, menos de Lamine Yamal. El de Rocafonda no celebró el tanto del '9' culer y Cubarsí, uno de sus mejores amigos del vestuario, se acercó a él para hablarle al oido. Algo pasaba con el delantero formado en La Masia, que acabó explotando con el pitido final.

Las imágenes de DAZN captaron como Lamine Yamal enfilaba el túnel del Estadio Riyadh Air Metropolitano muy enfadado, negándole la mano a Hansi Flick y señalando con el dedo algún aspecto del terreno de juego. El entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, fue el encargado de calmarlo de camino al vestuario.

"No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está mejor. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo", explicó Hansi Flick en la rueda de prensa cuando fue preguntado por los periodistas por el episodio que protagonizó Lamine Yamal.

En lo estrictamente deportivo, el partido del delantero catalán fue superlativo: ridiculizó a Nico con un caño y, posteriormente, provocó su expulsión. Imprimió una superioridad mayúscula e insultante sobre el césped empequñeciendo a los rivales y haciendo mejores al resto de sus compañeros. Tuvo el gol en sus botas finalizando una combinación preciosa con una vaselina, pero se estrelló en la madera.