El monumental cabreo de Hansi Flick con la plantilla del Barça

Hansi Flick llegó al Barça convencido de que la plantilla que había fracasado con Xavi Hernández lo podía ganar todo. Le faltaban algunos retoques, pero creía que con una mejora del trabajo físico y, sobre todo, con la actitud correcta y la intensidad que se le presume a un equipo profesional, el proyecto podía triunfar. Y así fue en su primer año consiguiendo un equipo solidario, que destila frescura por la condición física de los jóvenes y con un trabajo impagable en todas las líneas. Eso es lo que echó en falta ante el Mallorca, sobre todo la intensidad y la actitud y les dejó claro a sus jugadores que ese no era el camino: sí, se había ganado ante un rival con nueve jugadores, pero esa no sería la misma suerte si se enfrentan a un top de Europa.

A Flick se le ha visto algo preocupado durante la pretemporada. El entrenador alemán no se acaba de fiar de cómo está el equipo y cree que podría haber cierta relajación en una plantilla que se ve muy superior a los rivales, sobre todo en la Liga. El entrenador blaugrana tiene clarísimo que este curso la Liga se puede decidir en la primera vuelta y no quiere vivir una crisis como la que sucedió en el mes de noviembre y diciembre pasados con varios tropiezos en casa. Pero ahí, Flick no lo interpretó como una falta de actitud sinó por errores defensivos puntuales y el poco acierto que hubo en determinados jugadores en algunos partidos. Tuvo razón porque el Barça acabó casi ganándolo todo cuando consiguió convertir las ocasiones que generaban.

Ahora, Flick ha detectado que el equipo se desenchufa en algunas fases del partido, cuando ve la situación demasiado fácil. En Mallorca firmaron unos segundos 45 minutos a medio gas e, incluso, el Mallorca tuvo algunos acercamientos al área, algo inusual tal y como estaba el partido. Y vio fallos tácticos por falta de intensidad y de presión perdiendo balones en acciones dividias y definiendo sin demasiada tensión. Hubo ocasiones para una goleada pero a Flick le cabrearon ciertos comportamientos que no piensa tolerar. Y hará cambios si lo considera necesario.

La apuesta de Flick es clara y arriesgada y pasa por una presión ofensiva determinada y con la línea defensiva al borde del centro del campo. Es evidente que cuenta muchísimo la calidad de los futbolistas que dispone en la plantilla, pero sin intensidad, el Barça pierde muchas opciones de ganar. Y Flick quiere que tengan claro que no van a lograr nada sin bajar del autobús y menos en la Champions, dónde equipos como Liverpool, Madrid, City o Chelsea se han reforzado mucho y se unirán al PSG en la lista de favoritos. Son equipos a los que solo se les puede batir con una idea clara y una intensidad fuera de lo común. Y es que si el Barça quiere puede volar.

Flick ya tiene experiencias de este tipo muy marcadas en su carrera. El año después del sextete con el Bayern, equipo considerado como mejor del mundo, el proyecto se le cayó. Hubo problemas contractuales de algunos futbolistas, pero también faltó hambre. Y ese Bayern que lo había ganado todo se quedó solo con la Bundesliga y perdió todo lo demás con una participación muy decepcionante en la Champions. Flick, cansado, acabó por anunciar que no iba a cumplir su contrato y se fue a finales de temporada para no volver.

Es cierto que en el Bayern también tuvo pugnas con la dirección deportiva y aquí la sintonía es buena, aunque tampoco puede esconderse su enfado por el tema de las inscripciones. El alemán no entiende cómo no se ha solventado este problema todavía generando tensión en la plantilla y en algunos jugadores. Confía en el club y en que todo se solventará, pero le gustaría que las cosas se hubiesen hecho de otra forma. Como la pretemporada. Al alemán no le gustó nada como se montó la gira, la casi suspensión del primer partido, las instalaciones y los viajes. El técnico estaba muy cabreado y así se lo dijo a Deco, que tuvo que viajar a la última parte de la gira para calmar las aguas.

A Flick ahora lo único que le interesa es lo que puede controlar directamente. No ha pedido fichajes y va echar mano de la cantera si hace falta, pero quiere que los jugadores le acompañen. En Mallorca les advirtió que no habían estado en el camino correcto. Hay tiempo para cambiar mentalidades e ir a por todas. Porque este proyecto, si van al cien por cien, está para ganarlo todo. Y Flick es el primero que lo sabe y no quiere que esto se eche a perder.