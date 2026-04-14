El cabreo de Eric en el túnel de vestuarios al ser expulsado por el VAR

En el minuto 76, Eric García entró a Sorloth y el asistente señaló fuera de juego, pero no lo era. Turpin inicialmente sacó amarilla, pero el VAR intervino y en el minuto 78 la amarilla se convirtió en roja directa, dejando al Barça con 10 hombres. Una situación que complica enormemente la eliminatoria de Champions League.

Tras ver Turpin en la televisió del VAR la acción volvió a entrar el colegiado al campo y se dirigió a Eric para mostrarle la tarjeta roja.

Eric se fue al vestuario cabreadísimo, lanzando la camiseta con rabia por el túnel levantando el brazo y marchando decepcionado y rabiando de injusticia. En el minuto 80, el Atlétcio intentó el gol del empate con una falta lanzada floja por Julián Álvarez, que bloqueó sin problemas el portero Joan.

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En el partido de ida, Cubarsí fue expulsado tras derribar a Giuliano Simeone en una transición del Atlético, cortando una clara ocasión de gol. El árbitro inicialmente mostró amarilla, pero revisó la acción con el VAR y decidió la tarjeta roja directa. La acción se produjo en el minuto 44, justo antes del descanso, y tuvo consecuencias inmediatas: con un jugador menos, el Barcelona quedó vulnerable y el Atlético ejecutó la falta que Julián Álvarez convirtió en gol justo antes del descanso.