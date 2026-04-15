Cabreo en el Barça por el menosprecio arbitral de la UEFA tras el Atlético-Barça

Decepción. Frustración. Rabia. Indignación. Mezcla de sentimientos los que sentía el barcelonismo cuando Clément Turpin señaló el final del partido en el Estadio Metropolitano. Se había tenido tan cerca, se había acariciado. Se había merecido. Pero la crueldad del fútbol se volvió a cebar con los de Flick. Como ocurriera el año pasado ante el Inter de Milán en San Siro.

El cuadro azulgrana fue mejor, propuso más, estuvo dentro de forzar los penaltis durante unos minutos. Vio cómo le anulaban un gol. Pero el Atlético resistió, mató el encuentro en la segunda mitad a base de interrupciones y al final se evaporó la opción de jugar las segundas semifinales de Champions seguidas.

La acción de Pubill

Una eliminatoria que también quedará marcada por algunas decisiones arbitrales polémicas y determinantes para el devenir del cruce. Sobre todo en el primer encuentro con el penalti clarísimo reglamento en mano y no señalado por Kovacs ni posteriormente por el VAR por la mano de Pubill. El Barça elevó una queja a la UEFA que esta declinó unas horas antes de jugarse la vuelta.

Champions

En ese encuentro en el Metropolitano hubo otras acciones dudosas. La expulsión de Eric deja a interpretación si era el último hombre, si el empujón es suficiente. Los tacos de Musso a Fermín en la primera mitad que casi le desfiguran la cara al de El Campillo (después de atajar un remate del andaluz, todo hay que decirlo).

Los detalles

Estas eliminatorias tan igualadas, tan niveladas, se deciden por detalles. Y estos han caído del lado del bando rojiblanco, no hay duda. Casi nadie dirá que el Atleti ha pasado con merecimiento ni por generar más ni practicar mejor fútbol. Pero es quien tiene el billete en el bolsillo, al fin y al cabo.

Según ha podido saber SPORT, en el club azulgrana hay un enorme cabreo por el menosprecio arbitral de la UEFA en la eliminatoria. La mano de Pubill escuece muchísimo y se considera que fue una acción clave, diferencial, en el desenlace del cruce. Lo podría haber cambiado todo. Y luego todas las acciones puntuales o controvertidas consideran que han caído del otro lado.

Encontronazo Laporta-Marchetti

Es algo que se cree es reiterativo y una falta de respeto hacia la historia y lo que representa el Barça en el fútbol. De hecho, el propio Joan Laporta así se lo hizo saber a Marchetti, secretario general adjunto y director de fútbol de la UEFA, en el mismo estadio Metropolitano en una discusión subida de tono.

El árbitro francés Clément Turpin se dispone a mostrar una tarjeta roja al defensa del FC Barcelona Eric García / EFE/Juanjo Martín

Cabe recordar que el ente federativo deshechó la reclamación del Barça por lo de Pubill. El cabreo era (es) morrocotudo por lo que se considera un menosprecio y una falta de respeto absoluta. Hay que tener en cuenta que este año el Barça ha sufrido tres expulsiones por roja directa en la máxima competición continental (Araujo, Cubarsí y Eric).