Cabreo en el Barça con De Jong: seis semanas sin mejorar y sigue evitando el quirófano

La situación de Frenkie de Jong empieza a generar un importante malestar en el FC Barcelona. El centrocampista neerlandés continúa sin recuperarse de sus problemas físicos y, pese a que las sensaciones no son buenas, sigue rechazando por ahora la posibilidad de pasar por el quirófano, una decisión que no comparte el club.

En el Barça consideran que se ha llegado a un punto en el que la recuperación conservadora no está ofreciendo los resultados esperados. Han pasado ya más de seis semanas desde que De Jong terminó su participación en el Mundial, el pasado 30 de junio, y el futbolista todavía no ha dado el paso de operarse pese a que su evolución no está siendo satisfactoria.

El enfado azulgrana, además, viene de lejos. En el club existe la sensación de que toda la gestión física de De Jong desde finales del invierno estuvo muy condicionada por su deseo de llegar en condiciones al Mundial.

Entrenamiento en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol de Saint George’s Park Hotel Hilton en Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. frenkie de jong . ricard pruna. barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . entrenos. entreno lesion 2026/2027. Saint George’s Park / Dani Barbeito / SPO

El 22 de febrero disputó su último partido completo con el Barça. A partir de ahí estuvo nueve encuentros de baja. Posteriormente participó en otros seis compromisos, aunque sin recuperar la condición de titular, y terminó descansando en los dos últimos partidos de Liga antes de incorporarse a la selección neerlandesa.

Una secuencia que en el Barça interpretan como una gestión especialmente prudente de su estado físico antes de la cita mundialista.

Y allí el escenario cambió por completo.

Titular en todos los partidos del Mundial

Con Países Bajos, De Jong fue titular en todos los encuentros del Mundial y mantuvo esa condición hasta la eliminación de la selección neerlandesa, el 30 de junio.

Posteriormente, el jugador explicó que los servicios médicos de Países Bajos no habían valorado correctamente el alcance del problema y defendió que siguió jugando porque entendía que podía hacerlo sin riesgo de agravarlo.

En el Barça, sin embargo, existen dudas sobre toda la gestión del caso.

Frenkie De Jong of Netherlands and Jesper Karlstrom of Sweden compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, United States. AFP7 20/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Después del Mundial se optó por una recuperación conservadora, con un periodo aproximado de cuatro semanas antes de valorar si era necesario pasar por el quirófano. Y es precisamente ahí donde aparece una de las principales discrepancias entre las partes.

De Jong entiende que esas cuatro semanas deben empezar a contabilizarse desde el momento en el que se reincorporó a los entrenamientos. Su postura es que solo entonces comenzó realmente el periodo de trabajo específico que debía servir para comprobar si la rodilla respondía.

El Barça lo ve de manera muy distinta.

En el club consideran que el futbolista ya venía realizando antes de esa reincorporación prácticamente el mismo tipo de trabajo de recuperación, por lo que no entienden que el contador deba ponerse de nuevo a cero. A ojos de los servicios médicos y deportivos, el margen concedido al tratamiento conservador es ya mucho mayor.

Y el problema es que la mejoría esperada no ha llegado.

Llegada al Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol de Saint George’s Park Hotel Hilton en Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. brian fariñas . . frenkie de jong. barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . viaje. paisano viaje 2026/2027 llegada birminghan. hotel hilton / Dani Barbeito / SPO

El Barça quiere una solución

Las sensaciones alrededor de la rodilla no son buenas y el Barça considera que la vía conservadora está cada vez más cerca de quedar agotada.

Por eso, dentro del club existe una postura clara: De Jong debería operarse para solucionar el problema y comenzar una recuperación con plazos más definidos.

El centrocampista, por contra, continúa siendo reticente a pasar por el quirófano y quiere conceder más tiempo al tratamiento conservador.

La discrepancia no es menor. Para De Jong, el periodo decisivo de cuatro semanas todavía no habría concluido. Para el Barça, en cambio, ese plazo comenzó mucho antes, concretamente cuando acabó el Mundial, y prolongar la espera supone simplemente retrasar una decisión que cada vez parece más inevitable.

A todo ello se añade el impacto deportivo y administrativo de una posible operación. Si la intervención implicara una baja de larga duración, el Barça podría estudiar los mecanismos reglamentarios disponibles para generar margen de inscripción y utilizar parte de ese espacio para otro futbolista. Paralelamente, el club percibe compensación de la FIFA por la baja derivada de una lesión producida durante la participación internacional del jugador.

Pero el principal problema sigue siendo deportivo.

Hansi Flick necesita saber cuándo podrá volver a contar realmente con uno de sus centrocampistas importantes, aunque con la presencia de Rodri perderá protagonismo. El club quiere cerrar cuanto antes un problema que lleva meses condicionando a De Jong; el jugador todavía quiere esperar.

Y esa diferencia de criterio, después de todo lo ocurrido antes y durante el Mundial, ha terminado provocando un notable malestar en el Barça.