CA Osasuna - FC Barcelona: alineaciones probables de la jornada 34 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona afronta este fin de semana una salida vital con sabor a campeonato. Con la cabeza puesta en entonar el alirón lo antes posible y mirando de reojo lo que haga el Real Madrid en Cornellà-El Prat, los de Hansi Flick visitan a CA Osasuna en el que será su segundo encuentro consecutivo lejos del Spotify Camp Nou. El objetivo es claro: usar este partido como trampolín para sentenciar el título y mantener intacto el sueño de alcanzar los 100 puntos, igualando las ligas históricas de Tito Vilanova y José Mourinho.

Hansi Flick saluda eufóricamente a Joan Laporta tras el Getafe - Barça / Valentí Enrich

Tras la victoria en el Coliseum frente al Getafe, el Barça ha puesto la directa. Los azulgranas se han colocado con una cómoda ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid, que vio cómo un gol de Bellerín en los últimos compases del partido les privaba de la victoria en su último compromiso.

Un Barça con rotaciones obligadas y altas de peso

El gran varapalo para el barcelonismo ha sido la confirmación de la lesión de Lamine Yamal. El canterano, que se rompió lanzando un penalti ante el Celta, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hará perderse lo que resta de temporada. A esta sensible baja se suman las de Christensen (lesión) y Koundé (sanción por acumulación de tarjetas).

La cara de la moneda son las recuperaciones. Flick respira aliviado al poder contar de nuevo con Raphinha, quien regresa tras la lesión sufrida con Brasil el pasado 26 de marzo, y con el canterano Marc Bernal, que podría volver a la convocatoria después de volver a los entrenamientos con el grupo esta semana.

Bernal se retira lesionado del partido ante el Atlético de Madrid en la Liga / Dani Barbeito / SPO

En cuanto al once, el técnico alemán se verá obligado a mover piezas. Se espera que Eric Garcia actúe como lateral derecho de emergencia. En la medular, Gavi tiene muchos números de repetir titularidad, aunque un ya recuperado Frenkie de Jong (superada su lesión en el bíceps distal) está listo para salir de inicio si el míster lo requiere. Arriba, las bandas y la punta de ataque son una incógnita: Fermín y Rashford mantienen un intenso pulso por el extremo izquierdo, mientras que Ferran Torres y Robert Lewandowski se disputan el puesto de '9'.

Osasuna a por el sueño europeo

Enfrente estará un Osasuna extramotivado. Los rojillos acaban de salvar un auténtico match-ball por Europa tras remontar heroicamente un 0-1 al Sevilla, con goles agónicos de Raúl García de Haro y Catena en el último suspiro. Los de Pamplona están a solo dos puntos de la sexta plaza, por lo que saldrán a morder.

PAMPLONA (ESPAÑA), 26/04/2026.- El defensa de Osasuna Alejandro Catena (d) celebra su gol, segundo del equipo ante el Sevilla, durante el partido de la jornada 32 de LaLiga que Atlético Osasuna y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/ Villar López / Villar López / EFE

El técnico Alessio Olici tiene varias dudas para conformar su once. Con la baja de última hora de Víctor Muñoz por una lesión en el sóleo y la duda de Aimar Oroz, que no entrenó durante la semana por problemas cervicales, ganan enteros para partir de inicio Moi Gómez y Raúl Moro. El entrenador italiano mantiene la ausencia de Iker Benito (baja de larga duración por rotura del cruzado) y se prevé la posible vuelta de Juan Cruz tras superar un proceso gripal. En el medio, Iker Muñoz y Lucas Torró compiten por la manija del equipo.

Alineaciones probables

CA Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Iker Muñoz, Moncayola, Moi Gómez; Raúl Moro, Rubén García y Budimir.

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Olmo; Fermín, Bardghji y Ferran Torres.