Busquets, un medio centro que "confundió al fútbol mundial"

Sergio Busquets ha sido una leyenda del mundo del fútbol. Una leyenda que aún está a tiempo de ganar otro título en su carrera si el Inter de Miami se lleva la MLS, con el equipo clasificado para los 'play-off' y una final en perspectiva el 6 de diciembre.

Sergio ganó 32 títulos con el Barça, además de otros dos trofeos con el Inter de Miami. Como barcelonista conquistó 9 Ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España.

A estos títulos hay que añadir los dos que sumó con la selección española: el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012. Para la Eurocopa del 2008 no llegó a tiempo ya que se estrenó como internacional en 2009 con Vicente del Bosque en el banquillo.

Busquets abraza a Casillas tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010 / EFE

Un Del Bosque que le dedicó uno de los elogios más recordados de su carrera. 'Busi' fue centro de las críticas al inicio de la Copa del Mundo del 2010 tras la derrota ante Suiza en el debut. Fue entonces, en un momento de dificultad, cuando Del Bosque dijo que "si volviera a ser futbolista, me gustaría ser como Busquets".

En el podio de la selección

El de Badía correspondió a los elogios sobre el terreno, siendo el faro de la selección española durante 143 partidos. Su retirada llegó después del Mundial de Qatar del 2022 con 143 partidos, entrando en la tercera posición de un podio que lideran Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167).

Busquets enamoró a los expertos futbolísticos por su capacidad de mover el balón con rapidez y criterio, además de ser un 'pulpo' en la medular recuperando balones.

Juan Román Riquelme le dedicó una frase que ha quedado para la posteridad: "Busquets confundió al fútbol mundial, el número 5 que es un número 10". Un medio centro con una capacidad técnica fuera de lo común y una clase que le permitía ser el faro tanto del Barça como de la selección.

El olfato de Guardiola

Pep Guardiola fue su gran descubridor para la élite cuando lo dirigió en el Barça Atlètic en la campaña 2007-08. Guardiola estaba preocupado porque requería un pivote atípico. En el Barça, el medio centro no solo debe defender, sino también comandar las operaciones en ataque con precisión: "No necesito a alguien fuerte físicamente, necesito a alguien que sepa cómo escapar de la presión", comentó y encontró esta figura en Sergio Busquets.

El centrocampista y Pedro Rodríguez fueron los dos jugadores que se consolidaron con el ascenso de Guardiola al primer equipo en el ejercicio 2008-09. Busquets debutó frente al Racing de Santander en el Camp Nou y, pese a que el equipo empató, ya impresionó por su desparpajo y facilidad para leer el fútbol. Desde entonces poco a poco se fue convirtiendo en indiscutible, pese a tener la dura competencia de Yaya Touré.

Guardiola encontró a su medio centro ideal con Sergio Busquets / FC BARCELONA

Busquets ganó un merecido peso específico en el campo hasta convertirse en capitán del FC Barcelona a partir de la campaña 2021-22 cuando Leo Messi se marchó al PSG. Busquets pudo levantar con orgullo la Liga ganada de la mano su íntimo amigo Xavi Hernández en la campaña 2022-23 antes de despedirse a lo grande de la afición culer para deleitar a los norteamericanos con sus últimas pinceladas.

En Miami ha tenido tiempo de ganar dos títulos más: el Supporters Shield y la Leagues Cup y le queda aún la opción de conquistar la MLS. Sergio ha podido disfrutar del fútbol al lado de sus amigos, Jordi Alba, Messi y Luis Suárez antes de poner un punto y final a su carrera como jugador. De ganar la MLS, sería su título 37 (32 con el Barça, 2 con la selección y 3 con el Inter de Miami) de una carrera impresionante.

Un punto y final que en realidad será un punto y seguido ya que tiene previsto formarse como entrenador con el sueño de volver algún día a casa, el FC Barcelona, en un tiempo no muy lejano.