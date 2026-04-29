Busquets, Jordi Alba y Deco, novedades de lujo para el fin de fiesta del Barça Legends en Seúl

Seúl será el escenario del último partido de la temporada del Barça Legends, el equipo de exjugadores que recorre el mundo manteniendo el legado de las figuras históricas del club y proyectando la marca Barça a nivel global. En esta ocasión, el conjunto azulgrana se medirá al Reds Football Club, un combinado de leyendas del Liverpool con nombres de la talla de Thiago, Steven Gerrard o Pepe Reina.

El encuentro se disputará el 6 de junio a las 18:00h locales (11:00h en Barcelona), supondrá la duodécima cita del curso y se podrá seguir en directo a través del canal Premium de YouTube del Barça. Pero antes de viajar a Asia, los hombres de Albert Ferrer tienen otra cita marcada en rojo: el próximo 9 de mayo se verán las caras ante el Real Madrid Leyendas en Miami.

Precisamente desde Florida, la ciudad donde brilla Leo Messi, llegarán dos auténticos iconos del club. Tan solo medio año después de haberse retirado levantado el título de la MLS con el Inter Miami, Sergio Busquets y Jordi Alba se unirán a la expedición del Barça Legends en Corea. Se trata de los dos últimos fichajes de lujo para el equipo de exjugadores que, tras su salida en 2023, volverán a vestir de azulgrana con el reconocimiento que merece su legendaria trayectoria.

Deco, durante un partido del Barça Legends en 2021 / FC BARCELONA

Otra de las presencias más destacadas confirmadas por el club es la de Deco. El actual director deportivo, pese al intenso trabajo que le espera este verano para confeccionar la plantilla de la próxima temporada, no ha querido perderse la cita en el continente asiático. No será su debut, ya que el luso ya participó en los partidos de São Paulo (2019) y Tel Aviv (2021).

El último compromiso de los Legends tuvo lugar el pasado 15 de marzo en Santo Domingo. Aquel clásico en la República Dominicana terminó con un empate (2-2) en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, recordado por un gol de chilena de Sergi Barjuan que selló la igualdad definitiva. En aquel encuentro, donde Saviola anotó el primero, también participó Xavi Hernández, entrenador del primer equipo hace apenas dos años.

También estará presente Andrés Iniesta, que ya jugó con los Legends en Tokio y Toluca la pasada temporada, y Carles Puyol, Rivaldo, Saviola y Giuly, entre otros. Con su incorporación, Busquets y Alba se convierten en los últimos nombres en sumarse a una lista de leyendas que, pese a tener su legado todavía muy reciente, despertarán la nostalgia de la afición al volver a vestir de corto con el Barça.