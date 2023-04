Busquets: Decisión inminente para renovar por el Barça

El centrocampista se decanta por renovar un año más. El posible regreso de Messi le convence No hay nada cerrado a la espera de una posible llegada de una oferta de Arabia Saudí

Sergio Busquets se acerca a la renovación por el Barça. El capitán blaugrana está ya cerca de comunicar su decisión y todo apunta a que continuará por una temporada más tal y como deseaba Xavi Hernández. El posible regreso de Messi y la confianza total que le ha mostrado el técnico han sido claves para una decisión que aún no es firme al cien por cien. El Barça quiere que se defina a principios de mayo para continuar con la planificación.

Busquets tenía una oferta de una temporada para renovar encima de la mesa desde hace ya varias semanas. El club blaugrana le propuso continuar una campaña más rebajando de forma ostensible su salario pero con una oferta competitiva y parecida a lo que podía obtener en la MLS. El centrocampista pidió un tiempo para reflexionar y ha llegado el momento de comunicar su futuro a la entidad blaugrana. Hay optimismo aunque existe un factor externo que podría modificarlo todo.

Si no sucede nada extraño, Busquets seguirá pero su entorno también está pendiente de movimientos que podrían darse desde la liga de Arabia Saudí. Por ahora no ha recibido ninguna oferta oficial pero no se descarta que en los próximos días pudiera surgir algo. Si tuviera encima de la mesa una propuesta multimillonaria fuera de lo normal, el guión podría cambiar pero hasta el momento eso no ha sucedido.

El Barça tiene claro que Busquets tendrá un rol diferente la próxima temporada, en la que gozaría de mucho más descanso. Xavi lo ha utilizado mucho, pero la llegada de Gundogan y la alineación de De Jong en su puesto harían que el capitán entrase mucho más en las rotaciones. El club tampoco descarta la llegada de un pivote por delante de la defensa si finalmente puede firmar.