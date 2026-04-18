La búsqueda desesperada de un nuevo Larsson

El FC Barcelona está tocando todos los palos para reforzar la delantera barcelonista para la próxima temporada. Ferran Torres es el único jugador con contrato para la próxima temporada en esta posición en la que Robert Lewandowski, a sus 37 años, peligra en su puesto y en la cantera tampoco se atisba ningún futbolista capaz de dar este salto.

El 'overbooking' en el fútbol base está en los media puntas o extremos, pero los '9' de área puros que puedan ejercer de revulsivos están más buscados. El Barça Atlètic tuvo que recurrir al mercado este invierno para fichar a Joaquín Delgado, del Oviedo, quien a sus 24 años, es la referencia del segundo equipo blaugrana.

En el Barça dejó huella Henrik Larsson. El sueco fichó a sus 32 años procedente del Celtic de Glasgow con la carta de libertad y tuvo un impacto enorme en sus dos temporadas en el Barça, pese a pasarse la mitad de una de ellas lesionado por una lesión de rodilla. En 51 partidos marcó 19 goles, pero es muy recordado especialmente por la final de la Champions de París en 2026, por las dos asistencias que dio a Samuel Eto'o a Juliano Belletti.

Henrik Larsson celebra la Champions League conseguida en París en 2006 / VALENTI ENRICH

El club blaugrana está buscando ahora un perfil similar, de jugador curtido en mil batallas y que pueda ejercer este papel, como podrían ser Varat Muriqi, 31 años, o Alexander Sorloth, 30 años. Dos futbolistas que, por edad, sus clubs podrían negociar una salida, aunque tampoco sería fácil. En un escenario ideal, Julián Álvarez sería el fichaje estrella para la punta de ataque, con otro delantero centro veterano de revulsivo, mientras se aprovecharía la polivalencia de Ferran Torres para jugar en diversas posiciones en ataque.

En cualquier caso, el Barça tiene tiempo para planificar bien la próxima temporada una vez que el único objetivo que resta es la Liga, que está muy bien encaminado, y solo nos encontramos a mediados de abril.

Eidur Gudjohnsen

El islandés llegó para sustituir a Larsson en la temporada 2006-07. Frank Rijkaard lo prefirió a Diego Forlán y estuvo tres temporadas en el Barça. Fue un buen complemento, aunque sus datos no fueron destacados con 19 goles en 114 partidos.

Gudjohnsen tuvo su protagonismo en el Barça / PACO LARGO / EDECASA

Gudjohnsen vivió sus mejores años en el Chelsea, donde llamó la atención al Barça, pero nunca fue ese jugador por el que Barça realizó una inversión de 12 millones de euros.

Martin Braithwaite

El Barça pagó los 18 millones de euros de la cláusula del entonces jugador del Leganés en 2020 tras una lesión de Luis Suárez. El danés tuvo la dificultad de que pronto se encontró con el parón de la pandemia y le costó adaptarse al estilo de juego barcelonista.

Braithwaite celebra un gol con el Barça / VALENTI ENRICH / SPORT

En tres temporadas, Braithwaite marcó 10 goles en 58 partidos en un Barça en unos momentos de crisis y fue perdiendo peso en el equipo hasta que el Barça le rescindió el contrato en 2022 para que pudiera fichar por el Espanyol.

Luuk de Jong

Solo estuvo una temporada en el FC Barcelona, la 2021-22, cedido por el Sevilla hasta final de temporada. Una buena idea de Ronald Koeman ya que ayudó a salvar al equipo de la quema y del riesgo de quedarse fuera de la Champions League. De Jong anotó goles decisivos, con sus remates de cabeza, y fue el último futbolista que llegó como rematador nato, como era Henrik Larsson.

Luuk de Jong dio alegrías con sus goles de cabeza / DAVID RAMIREZ

En el Barça estuvo una sola temporada en la que marcó 7 goles en 29 partidos. Tuvo tres entrenadores, Koeman, Sergi Barjuan y Xavi Hernández y cumplió con el objetivo por el que se lo fichó.

En casa hubo la opción de Marc Guiu. El delantero que con Xavi Hernández demostró buenas maneras, pero que prefirió continuar su carrera deportiva en el Chelsea, donde por ahora no le están saliendo las cosas. En el Barça anotó dos goles en siete partidos y fue tentado por el Chelsea, pagando los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión.