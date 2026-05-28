¿Qué busca Flick con el fichaje de Gordon por el Barça? "Todo lo ejecuta a alta velocidad"

Fichaje 'exprés' de Anthony Gordon. Anderson da Souza 'Deco' y su equipo se han movido con sigilo y con celeridad y han cerrado la llegada de este extremo inglés de 25 años. Ya habían trascendido reuniones en su momento, pero lo cierto es que el asunto estaba bastante frío. Teóricamente, los esfuerzos estaban destinados a un '9' más puro, más referencia. Con Joao Pedro y Julián Álvarez como objetivos principales.

Anthony Gordon celebra un tanto con el Newcastle / FRIEDEMANN VOGEL

Pero paralelamente al delantero, al sustituto de Lewandowski, Deco 'reenfocó' su punto de mira y dirigió su foco hacia el Tyneside. A la caza de un perfil consensuado con Flick de cara a potenciar el estilo, la presión alta, el ritmo frenético, la verticalidad. ¿Qué puede aportar Gordon? ¿Qué perfil podemos esperar de él en el Barça? ¿Qué huecos puede llenar? ¿Vale los 80 millones que puede acabar pagando el Barça? Charlamos con el analista de fútbol Fermín Suárez, colaborador habitual de la Cadena SER y Movistar, para intentar arrojar algo de luz.

Vitalidad con y sin balón

"Una de las fortalezas de Gordon es la vitalidad que tiene con y sin balón. Es un jugador que presiona muy bien, que encadena muchos esfuerzos, que es muy voraz, profundo y ancho, con capacidad para hundirte defensas rivales", explica Fermín.

Anthony Gordon, durante el partido de la UEFA Champions League / STRINGER / EFE

Acerca de dónde es más punzante, explica que "su mejor posición es la de extremo izquierdo: es diestro y arranca bien desde izquierda. No sé si va a tener la misma capacidad de rafiña de meterse dentro a ese nivel de calidad y comprensión, lo dudo, pero desde la amplitud es un jugador afilado y físicamente espectacular. A diferencia de Rashford, no tiene su pie para los centros y ciertos balones, pero es más continuo: da más continuidad al juego, se supedita mejor a una idea colectiva, pierde menos balones y, si no lo ve claro, enseguida suelta y se desmarca o genera otro tipo de movimiento".

Todo lo ejecuta a alta velocidad; puede hacer de '9', aunque no lo es Fermín Suárez — Analista de fútbol

¿Puede servir de punta de lanza? "Todo lo ejecuta a alta velocidad. Puede hacer también la función de 9, aunque no lo es; en ciertos contextos, con espacios para atacar, puede funcionar ahí. Tiene buen pie, pero no es su gran virtud: es preciso en la asociación y combina bien, aunque de 9 me genera dudas sobre si podría entender ciertos movimientos, descargas o venir a recibir".

Su crecimiento: "Está evolucionando mucho con los años, es todavía joven y tiene margen de crecimiento. Su posición ideal es el extremo izquierdo, y desde allí hemos visto lo mejor tanto en el Everton como en el Newcastle como en la Sub-21, con la que ganó un Europeo siendo muy protagonista, y ahora veremos en el Mundial con la absoluta".

Gordon ha destacado en Europa con las 'urracas' / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Sus grandes virtudes y sus carencias: "Sobre todo, tiene muchísima energía y vitalidad, no va a negociar un esfuerzo, puede competir bien a nivel defensivo, asume bien el rol que le toca y es disciplinado. Su bolsa de goles es interesante para ser un extremo versátil. La Champions este año fue espectacular: metió cuatro al Qarabag en el play-off de ida y acabó con diez goles, con una fase de liga muy potente. Aun así, no es un gran goleador: sus mejores cifras en Premier son 11 goles en la 23-24, y esta temporada y la anterior marcó seis en ambas".

Relación calidad-precio

Por último, hay que tratar la relación calidad-precio. Sí, el mercado hoy en día está desbocado. Pero para un Barça con las limitaciones de los últimos años, ¿merece la pena pagar esta cantidad por este perfil? "Deco y Flick lo sabrán mejor que nadie. El perfil siempre me ha gustado, pero los precios en Premier están siempre inflados: Gordon costó 45 millones del Everton. Son cifras que, teniendo en cuenta su bolsa de goles, me generan dudas, porque no sé si puede valer tanto para un jugador que no es tan diferencial".

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Anthony Gordon del Newcastle celebra el gol del 1-1 durante el partido de la UEFA Champions League entre el Bayer 04 Leverkusen y el Newcastle United / EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

"Mi duda es si, viniendo al Barça, va a generar más impacto que Rashford, que metió 14 goles y 12 asistencias pese a no ser redondo en cuanto a relato, juego o disciplina defensiva. En cambio, en trabajo, ataque de espacios, hundirte defensas, vitalidad, encadenar esfuerzos y ayudar en presiones, va a aportar muchísimo. Es un perfil muy interesante", remata Suárez.