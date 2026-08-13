Se busca central zurdo: el casting de Deco

Hace solo unos meses, el mercado del Barça apuntaba en dos direcciones: el fichaje de un central zurdo y el de un ‘9’. Se instaló entonces el relato de que había que llenar el vacío que dejaba Lewandowski y encontrar un socio para Cubarsí que pudiera asumir el papel del añorado Iñigo Martínez. Pero Deco volvió a demostrar que trabaja con sus propios tiempos y que se siente cómodo apuntando a nombres que permanecen en la sombra.

El primer impacto fue Anthony Gordon, un extremo del Newcastle todavía semidesconocido para el gran público; el segundo, Adeyemi, un viejo conocido de Flick que parecía estar estancándose en el Dortmund. Los dos, curiosamente, extremos, una posición para la que Rashford —así lo filtraba el club— parecía el mejor situado.

Deco volvió a sorprender a todo el mundo con el movimiento por Rodri y, ahora que el mercado entra en su recta final, el Barça vuelve a apuntar a los que debían ser sus grandes objetivos del verano: el ariete y el central. Julián Álvarez es la gran apuesta de uno de los mercados más movidos del Barça en los últimos años —con la situación del Spotify Camp Nou, el próximo verano será más complicado fichar— y la gran incógnita es qué central zurdo será finalmente el elegido.

Estos son algunos de los centrales que están en la órbita del Barça, aunque habrá que ver si, una vez más, Deco también trabaja con algún ‘tapado’.

Laporte, la fórmula de la selección

Es el nombre que suena con más fuerza. Un central zurdo que ya ha demostrado con la selección que forma una pareja muy complementaria con Pau Cubarsí. El propio central azulgrana, en una entrevista a TV3, subrayó esta complicidad: "El Mundial ha sido el primer torneo importante en el que hemos coincidido en el once. Los dos nos hemos sentido muy cómodos. Nos ayudamos, nos transmitimos confianza y nos hacemos fuertes para que nos marquen los mínimos goles posibles".

Aymeric Laporte, clave en España / Agencias

Cubarsí también entró en la comparativa con Iñigo Martínez: "Los dos son vascos, juegan en la izquierda, tienen un perfil muy parecido, tienen carácter. He jugado con él aquí, así que me lo imagino jugando conmigo". Las dudas sobre su fichaje tienen que ver con su club, el Athletic. El central, que ya tiene 32 años, no tiene cláusula y el Barça debería negociar con un club con el que se deterioraron las relaciones tras el frustrado fichaje de Nico Williams.

Lukeba, potencial de presente y futuro

Es un central que se relaciona con el Barça desde hace meses. Con solo 23 años, ha demostrado en el Leipzig ser un perfil que encaja con lo que busca Flick. El francés es uno de esos centrales que se sienten cómodos defendiendo hacia adelante. Además, con balón le gusta ser protagonista y tiende a superar líneas tanto desde el pase como desde la conducción.

Lukeba destaca sobre todo por su velocidad, un aspecto clave en la propuesta de Flick. En cambio, sufre más con el juego aéreo, ya que no se trata de un central particularmente alto —ronda el 1,80—. Su salida implicaría una cantidad importante: tiene una cláusula de 80 millones, aunque podría salir por menos.

Natan, la alternativa

André Cury, representante de Natan Bernardo de Souza, aseguró hace unos días que el Barça había preguntado al Betis por la situación del central brasileño, de 25 años. Natan cuenta con una cláusula de 80 millones, pero el Betis estaría dispuesto a dejar salir al central por una cantidad bastante inferior. Natan destaca por ser un central zurdo que se siente cómodo defendiendo hacia delante y por sus condiciones físicas: mide 1,88 metros y tiene capacidad para corregir a campo abierto.

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Natan, en un partido con el Betis en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press

Deco y Flick buscan potenciar a Cubarsí. Están convencidos de que el fichaje de Rodri será decisivo para equilibrar al equipo y buscan, además, un central zurdo que permita a Cubarsí seguir siendo el central diestro, el mejor contexto para sacar rendimiento a su salida de balón.