Burrull, exárbitro, lo tiene claro: "Pitan fuera de juego a Cubarsi tras el segundo toque de Lewandowski"

El FC Barcelona se marchó del Riyadh Air Metropolitano con una goleada en contra que deja muy tocado al conjunto azulgrana. El equipo dirigido por Hansi Flick nunca encontró su sitio ante un rival intenso, ordenado y claramente superior durante los noventa minutos.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone impuso su plan desde el inicio. Los rojiblancos salieron con una marcha más, ganaron casi todos los duelos y castigaron sin piedad las debilidades del Barça por las bandas, donde llegaron la mayoría de las acciones de peligro.

La superioridad colchonera se tradujo rápidamente en el marcador. Cuatro goles que reflejan lo visto sobre el césped y que dejan al Barça con una eliminatoria muy cuesta arriba de cara a la vuelta en el Spotify Camp Nou, donde la remontada se antoja complicada, aunque en el fútbol nada es imposible.

Eso sí, el resultado pudo haber sido algo menos duro si el colegiado Juan Martínez Munuera hubiera concedido el gol anotado por Pau Cubarsí. El encuentro no estuvo exento de polémica arbitral, y varias decisiones generaron un intenso debate tras el pitido final.

Polémica arbitral

Una de las acciones más comentadas fue la posible expulsión de Giuliano Simeone en el minuto 50. La jugada se saldó únicamente con tarjeta amarilla, aunque muchos consideraron que la entrada pudo haber merecido una sanción mayor por su dureza.

Sin embargo, la acción que realmente pudo condicionar la eliminatoria fue el gol anulado al Barça. Fermín López remató desde la frontal, el balón tocó de forma involuntaria dos veces en Robert Lewandowski y Pau Cubarsí recortó distancias, desatando la esperanza azulgrana.

Tras más de seis minutos de revisión, y debido a un fallo del fuera de juego semiautomático, Martínez Munuera decidió anular el tanto. Desde el VAR, Pablo González Fuertes mostró un ‘frame’ con líneas manuales que no terminó de aclarar la acción, aumentando la sensación de confusión.

El exárbitro Pérez Burrull analizó la jugada en Radio MARCA y dio su versión de lo ocurrido. “Después de revisar varias veces la jugada solo puedo entender que haya sido anulado tras el segundo toque de Lewandowski, momento en el que Cubarsí está ligeramente adelantado. Aun así, es una acción muy retorcida y yo me decanto por analizar el primer toque del polaco, donde Cubarsí estaba en posición legal”, explicó en el programa Marcador.

Sin embargo, la jugada no queda clara y el FC Barcelona está pendiente de las explicaciones que pueda dar el CTA en unos días.