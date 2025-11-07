"Esto va a ser una burrada": así vivió la afición del Barça su regreso al Spotify Camp Nou

El barcelonismo volvió a su casa. Dos años y medio después del último partido oficial en el Spotify Camp Nou, el estadio abrió sus puertas para un entrenamiento abierto al público que reunió a 21.795 culés llenos de emoción. Sin importar el momento complicado de resultados y juego del primer equipo, el regreso al templo azulgrana se vivió como una auténtica fiesta en familia.

Desde primera hora de la mañana, los accesos empezaron a teñirse de azulgrana y las sonrisas lo decían todo. “Muchísimas ganas de volver al campo, la verdad. No volvemos como nos gustaría, que sería con un partido, ya con todo el campo lleno, con toda la gente… Pero poder volver ya es mucho. Mucha ilusión de ver el campo, de verlo todo. Incluso en obras es espectacular, está quedando súper bien y muchísima ilusión, un sueño”, contaba un socio al micrófono de SPORT.

Para muchos, el regreso significaba cerrar una etapa en Montjuïc y reencontrarse con el lugar donde han vivido los mejores recuerdos. “Estamos muy contentos de volver al estadio, por fin. Al final, en Montjuïc animamos al equipo, pero no era lo mismo. Volver aquí, ver las instalaciones, lo bien que han quedado por dentro…”, añadía otro aficionado. Aunque el estadio sigue en plena transformación, los socios coincidían en que el avance de las obras es impresionante. “Ahora toca rematarlo, finalizar el estadio, porque esto tiene que ser una olla a presión", reconocían a SPORT.

"La verdad es que estoy muy orgullosa por la vuelta al Camp Nou. Me ha parecido un estilo súper chulo, aunque aún falta la tercera gradería, pero espero que se acabe para el año que viene. Todo chulísimo, la organización genial y tenemos muchas ganas de volver a jugar aquí, que nos lo merecemos”, destacaba otra seguidora culé equipada con la camiseta de entrenamiento de esta temporada.

Las sensaciones al volver al interior del estadio fueron unánimes: ilusión, orgullo y una certeza compartida de que lo que está por venir será aún más grande. “Pues nada, con muchas ganas de volver al estadio, de ver de nuevo al equipo aquí, las noches de gloria… y además de estrenar el asiento de socio”, decía un socio antes de acceder a los asientos.

El ambiente fue el de los grandes días. Los cánticos, las bufandas y los aplausos acompañaron a los jugadores en una sesión marcada por el reencuentro. Y aunque el estadio todavía no está al cien por cien, su magnetismo sigue intacto. “Fuera hay mucho trabajo por hacer, porque es normal, esto se está rematando. Pero al entrar dentro, a la ‘cocina’, ves que esto va a ser una burrada. Solo con un entreno, ves a la gente y nos vamos a volver locos”, resumía otro socio.

El entrenamiento no fue solo una jornada de puertas abiertas: fue una primera toma de contacto con el nuevo Camp Nou, con la promesa de que pronto volverán las noches mágicas. El Barça ya está en casa.