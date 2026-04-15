CHAMPIONS
El vacile del Atlético a Flick: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana"
El club rojiblanco publica un mensaje irónico sobre el césped horas después de las quejas del Barça
El Atlético de Madrid ha amanecido hoy con un mensaje cargado de ironía en sus cuentas de redes sociales. Apenas unas horas después del duelo de Champions ante el FC Barcelona, partido que los catalanes ganaron 1-2, aunque sin lograr el pase a semifinales, el club colchonero escribió: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana".
La frase, aparentemente inocente, ha sido interpretada de inmediato como una burla directa a las quejas del conjunto azulgrana sobre el estado del terreno de juego del Riyadh Air Metropolitano.
Las quejas del Barça antes del partido
Un día antes del choque, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, mostró públicamente su malestar por el estado del campo. Durante el entrenamiento de reconocimiento, el técnico alemán se agachó para comprobar la altura de la hierba y trasladó su preocupación al delegado de la UEFA presente en la sesión.
Según el reglamento europeo, el césped no debe superar los 30 milímetros y debe mantenerse uniforme tanto en entrenamientos como en partido, algo que el Barça consideraba que no se estaba cumpliendo de forma adecuada.
No era la primera vez que el estado del terreno de juego del Metropolitano generaba polémica. En un precedente reciente, durante el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre ambos equipos, un error de Joan García se atribuyó al mal estado del tapete, lo que aumentó la sensibilidad del club catalán respecto a este tema.
Un mensaje que reabre el debate
El tuit del Atlético no solo ironiza sobre las quejas azulgranas, sino que reaviva la discusión sobre el papel del césped en partidos de máximo nivel europeo.
Mientras el Barça insistía en que el terreno debía estar en condiciones óptimas, el club madrileño defendía que cumplía con la normativa y que no había motivo para modificarlo.
La publicación, en cualquier caso, ha añadido un nuevo capítulo a la tensión entre ambos clubes tras una tensa eliminatoria.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- El CTA da la razón al Barça
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: 'Tiene que jugar sí o sí
- Raphinha explota con una rajada histórica: 'El partido fue un robo
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo