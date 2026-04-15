El vacile del Atlético a Flick: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana"

El Atlético de Madrid ha amanecido hoy con un mensaje cargado de ironía en sus cuentas de redes sociales. Apenas unas horas después del duelo de Champions ante el FC Barcelona, partido que los catalanes ganaron 1-2, aunque sin lograr el pase a semifinales, el club colchonero escribió: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana".

La frase, aparentemente inocente, ha sido interpretada de inmediato como una burla directa a las quejas del conjunto azulgrana sobre el estado del terreno de juego del Riyadh Air Metropolitano.

Las quejas del Barça antes del partido

Un día antes del choque, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, mostró públicamente su malestar por el estado del campo. Durante el entrenamiento de reconocimiento, el técnico alemán se agachó para comprobar la altura de la hierba y trasladó su preocupación al delegado de la UEFA presente en la sesión.

Según el reglamento europeo, el césped no debe superar los 30 milímetros y debe mantenerse uniforme tanto en entrenamientos como en partido, algo que el Barça consideraba que no se estaba cumpliendo de forma adecuada.

No era la primera vez que el estado del terreno de juego del Metropolitano generaba polémica. En un precedente reciente, durante el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre ambos equipos, un error de Joan García se atribuyó al mal estado del tapete, lo que aumentó la sensibilidad del club catalán respecto a este tema.

Un mensaje que reabre el debate

El tuit del Atlético no solo ironiza sobre las quejas azulgranas, sino que reaviva la discusión sobre el papel del césped en partidos de máximo nivel europeo.

Mientras el Barça insistía en que el terreno debía estar en condiciones óptimas, el club madrileño defendía que cumplía con la normativa y que no había motivo para modificarlo.

La publicación, en cualquier caso, ha añadido un nuevo capítulo a la tensión entre ambos clubes tras una tensa eliminatoria.