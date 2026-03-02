Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

De Burgos Bengoetxea, el árbitro de la vuelta de las semifinales de Copa entre Barça y Atlético

Trujillo Suárez y Javier Iglesias Villanueva estarán en el VAR, mientras Iker de Francisco y Asier Pérez ejercerán de colegiados asistentes y Francisco José Ortega de cuarto árbitro

De Burgos Bengoetxea, durante el Barça-Atlético de Liga

De Burgos Bengoetxea, durante el Barça-Atlético de Liga / EFE

Jordi Carné

Jordi Carné

La Federación Española de Fútbol ha anunciado este lunes que Ricardo De Burgos Bengoetxea será el árbitro que dirigirá la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana buscará la primera gesta histórica en el Estadi desde su reapertura e intentará remontar el 4-0 en contra de la ida para sellar el billete hacia la gran final en La Cartuja.

Trujillo Suárez y Javier Iglesias Villanueva estarán en el VAR, mientras Iker de Francisco y Asier Pérez ejercerán de colegiados asistentes y Francisco José Ortega de cuarto árbitro.

