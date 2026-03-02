FC BARCELONA
De Burgos Bengoetxea, el árbitro de la vuelta de las semifinales de Copa entre Barça y Atlético
Trujillo Suárez y Javier Iglesias Villanueva estarán en el VAR, mientras Iker de Francisco y Asier Pérez ejercerán de colegiados asistentes y Francisco José Ortega de cuarto árbitro
La Federación Española de Fútbol ha anunciado este lunes que Ricardo De Burgos Bengoetxea será el árbitro que dirigirá la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana buscará la primera gesta histórica en el Estadi desde su reapertura e intentará remontar el 4-0 en contra de la ida para sellar el billete hacia la gran final en La Cartuja.
Trujillo Suárez y Javier Iglesias Villanueva estarán en el VAR, mientras Iker de Francisco y Asier Pérez ejercerán de colegiados asistentes y Francisco José Ortega de cuarto árbitro.
- La Finalissima entre España y Argentina queda suspendida
- La interesante reflexión de Lahm sobre el éxito de La Masia del Barça: 'Las academias no responden a una pregunta crucial
- Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea
- Lesión Lewandowski: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Sergi Roberto: 'Hay que creer y estoy seguro de que este Barça puede remontar
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- El Barça prepara una revolución total con sus pívots
- Pedri enciende la mecha: 'Si hay un equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros