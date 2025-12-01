De Burgos Bengoetxea arbitrará el FC Barcelona - Atlético de Madrid

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado este lunes que Ricardo De Burgos Bengoetxea ha sido el colegiado designado para el encuentro adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana, líder de Primera División tras el tropiezo del Real Madrid contra el Girona (1-1), recibirá a uno de los equipos más en forma del continente en un partido que pondrá a prueba el nivel competitivo culé.

El Barça tiene muy buenos registros con De Burgos Bengoetxea. El conjunto catalán ha ganado 27 de las 33 veces en las que ha coincidido con el colegiado vasco, un porcentaje de victorias de prácticamente un 82%. Ha empatado un duelo y perdido en cinco ocasiones, la última de ellas, precisamente, en la visita del Atlético de Madrid al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc del año pasado (1-2). Como dato curioso, el árbitro nacido en Bilbao ha dirigido tres finales (dos de Supercopa de España y una de Copa) y todas han acabado con triunfo culé.

El cuadro colchonero, por su parte, también ha ganado un alto porcentaje de los partidos arbitrados por De Burgos: 24 de 35, alrededor de un 70%. Los otros once compromisos se han dividido en siete empates y solo cuatro derrotas. Los rojiblancos buscarán repetir la gesta de la temporada pasada en Barcelona y dar un golpe sobre la mesa después de un inicio dubitativo de temporada. Simeone y los suyos encadenan siete victorias consecutivas entre todas las competiciones.

De Burgos Bengoetxea, que este domingo dirigió el partido del Madrid en Montilivi, estará asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Pérez De Mendiola y en el VAR por Pablo González Fuertes y Javier Iglesias Villanueva. Antonio Sánchez ejercerá de cuarto árbitro.