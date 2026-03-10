Lo bueno empieza en Newcastle

La Champions League se pone seria. Arrancan las eliminatorias y es como volver a empezar de cero. No será fácil, los 16 que han llegado a estas alturas son equipos de renombre y esto es Europa, pero nadie puede negar que el Barça está ante una gran oportunidad, la que le lleva por la parte más benévola del cuadro. Esta noche, en Newcastle, la primera parada de un camino muy ‘Premier’ que hay que respetar, pero en ningún caso desaprovechar.

SPORT.es

Hansi Flick y su plantilla ya saben lo que significa jugar en el ‘caliente’ y ruidoso St. James’ Park. Y lo que es mejor. Conocen cómo ganar en el feudo de las ‘urracas’. Lo lograron con dos goles de Marcus Rashford el pasado mes de septiembre para abrir la fase Liga. Han pasado más de seis meses y pese al KO copero, los azulgranas están más fuertes y los blanquinegros, con mayores dudas.

El camino está marcado

El Barça llega a esta cita con el convencimiento de repetir victoria y dejar la eliminatoria lo más encarrilada posible de cara a la vuelta en el Spotify Camp Nou en ocho días. Un equipo, el de Hansi Flick, que desde el ‘varapalo’ de la primera mitad en el Metropolitano y tras haber hablado mucho plantilla y entrenador, parece más dispuesto a protegerse y a no arriesgar tanto, manteniendo, eso sí, la esencia de su juego. Un equilibrio que no es fácil, pero que ha dado resultados en los últimos partidos. No hay que volverse loco, y más con una vuelta en casa.

SPORT.es

Rival en apuros

A los azulgranas les espera un ambiente infernal, pero muy futbolero, de los que gustan. Y un rival, el de Eddie Howe, dolido por la reciente eliminación de la FA Cup a manos del City y alarmado por la sequía de sus delanteros Wissa y el ‘gigantón’ Woltemade, que se ha recuperado a tiempo. Bajas como la de Bruno Guimaraes agravan aún más la situación, pero cuentan con Gordon y su aval de 10 dianas esta Champions.

Y que los ‘magpies’ síguen siendo un equipo muy físico, potente en el juego aéreo y de buscar segundas jugadas que deben poner en alerta a los de Hansi Flick. El de Heidelberg ha tenido tiempo para conjurar a sus futbolistas en una larga concentración tras volar directamente el pasado domingo desde Bilbao. Con la gran novedad de Gavi, sin el alta médica, pero con todo lo que aporta al grupo su presencia. Y con bajas importantes. Sin los laterales titulares, Kounde y Balde, además de otro defensa, Christensen, y sin un Frenkie de Jong que, al margen de filias de unos y fobias de otros, para su entrenador es imprescindible.

Detalles que cuentan

El camino está marcado y el Barça comienza a recorrerlo en uno de los estadios con más solera del fútbol europeo. Un buen escenario para dar un golpe encima de la mesa y convertiré, por derecho propio, en candidatos para conquistar la Champions que tanto ansía el barcelonismo y que tan cerca se quedó la temporada pasada.

La plantilla del FC Barcelona guardó un minutop de silencio en el primer aniversario de la muerte del doctor Carles Miñarro / Valentí Enrich

Queda mucho para lanzar las campanas al vuelo, pero hay oportunidades que se presentan pocas veces. Newcastle, el ganador de la eliminatoria entre el Atlético y el Tottenham y previsiblemente el Arsenal marcan la hoja de ruta de un navegador que tiene escrito el nombre de Budapest como destino final. Sin tener que parar por Manchester, Múnich, París... o la parte blanca de Madrid. En Europa, claro, no hay chollos, pero sí hay más ‘ogros’ que otros.

Del papel del Barça en St. James’ Park esta noche se podrán desprender muchas cosas. Lamine, Cubarsí, Marc Bernal... varios futbolistas de esta plantilla eran muy niños cuando Xavi Hernández levantó la quinta orejona en 2015. El equipo tiene hambre, ganas y el descaro de los adolescentes que no le temen a nada y no les puede la presión. Hansi Flick vino para esto y no parará hasta conseguirlo. En Newcastle empieza todo, empieza lo serio.