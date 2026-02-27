Buenas noticias con Patricio Pacífico y malas con Toni Fernández

El Barça Atlètic se mide de nuevo este sábado a un filial, al Valencia Mestalla con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras una racha de tres empates consecutivos (Barbastro, Alcoyano y Castellón B) que mantienen a los de Juliano Belletti en puestos de play-off de ascenso, pero le aleja de la cabeza, pues Poblense y Sant Andreu sacan siete puntos a los azulgranas.

¡Toni Fernández asistió a su primo, Guille Fernández que dio el primer gol para el Barça Atlètic! / Esports 3

Cara y cruz en la convocatoria

Ni una semana puede estar tranquilo el filial azulgrana con las lesiones. El último en caer ha sido Toni Fernández, de quien el club azulgrana ha informado que sufre una lesión de la sindesmosis del tobillo izquierdo que le tendrá apartado un mes de los terrenos de juego. El de la Zona Franca sufrió este percance en el transcurso del partido contra el Castellón B y se une a una enfermería que sigue repleta, pero de la que han salido dos integrantes: Patricio Pacífico y Aziz Issah.

El uruguayo no ha debutado todavía, pero llegó lesionado del adductor y la de Valencia es su primera citación con el conjunto de Belletti. Pacífico se estrena en una convocatoria y el central podría tener sus primeros minutos, una vez también se ha ido adaptando al sistema de juego de los azulgranas.

Por su parte, Aziz Issah se ha recuperado de una lesión muscular, también de adductores, que le ha tenido tres partidos de baja. Belletti ha viajado a Valencia con estos 19 futbolistas: Kochen, Emilio Bernad (porteros); Alexis Olmedo, Cortés, Patricio Pacífico, Walton, Oduro, Xavi Espart, Guillem Víctor, Campos (defensas); Brian Fariñas, Guillermo, Pedro Villar, Ebrima Tunkara (centrocampistas); y Ureña, Aziz, Joaquín Delgado, Shane Kluivert y Nuhu Fofana.

Ebrima repite

Después de su estreno con el Barça Atlètic en el último partido en Castellón, donde estuvo a punto de marcar el gol de la victoria de no haber sido por el travesaño, Ebrima Tunkara repite convocatoria, al igual que se compañero Nuhu Fofana. El de Gambia es uno de los ejemplos en los que se ha reiterado Belletti últimamente sobre lo mucho que están respondiendo los jóvenes futbolistas que proceden del juvenil.

Belletti: "Será un partidazo"

"La exigencia física del partido contra el Castellón fue dura, los chicos reaccionaron bien, también a nivel mental. El del Valencia también es un partido muy difícil, con juego asociativo, es un filial y lo tiene todo para ser un partidazo", aseguró Belletti en la previa. "Nuestro objetivo no es solo luchar por el ascenso, sino gestionar para que los futbolistas puedan estar preparados para el primer equipo, pues estas semanas serán importantes", concluyó el brasileño.