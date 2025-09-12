Buenas noticias para Luis Enrique de cara al partido contra el Barça

La próxima semana arranca una nueva edición de la Champions y el sorteo del pasado 28 de agosto dejó grandes enfrentamientos para la fase de la 'liguilla', entre ellos el partido entre el PSG y el Barça que se disputará en la segunda jornada. En este sentido, pese a que aún quedan varias semanas para el encuentro, ya se sabe que tanto Hansi Flick como Luis Enrique tendrán alguna que otra baja, aunque desde 'Le Parisien' informan que habría un jugador que podría recuperarse a tiempo.

Désiré Doué se lesionó en el primer partido de la Selección Francesa contra Ucrania en el último parón internacional. Concretamente, el joven jugador de 20 años se dañó en la pantorrilla derecha, y, por ese motivo, el club campeón de Europa estimó en su comunicado médico que su baja sería de unas cuatro semanas, lo que lo hacía llegar muy justo al encuentro contra el Barcelona.

Pues bien, como apuntan desde Francia, el delantero del PSG tendría posibilidades de regresar a los terrenos de juego a finales del mes de septiembre, lo que significaría llegar a punto para el partido del campeonato europeo del 1 de octubre. Además, también informan que el atacante podría hasta tener minutos contra el Auxerre el próximo 27 de este mes.

Dembélé descartado

Pese a que hay optimismo con Doué, el caso de Dembélé es más complicado. El exjugador azulgrana sufrió una lesión en el isquiotibial derecho en el mismo partido que su compañero y el propio club informó que el extremo se llegará a perder hasta seis semanas de competición. Eso supondría que no llegaría en ningún caso al duelo ante los culés, una baja clave que dejará al PSG sin su mejor jugador.

Tras estas noticias, la entidad parisina emitió un duro comunicado "pidiendo urgentemente un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva entre los clubes y la selección nacional". Asimismo, añadieron que le proporcionaron "a la Federación información médica concreta, incluso antes del inicio de los entrenamientos de la selección francesa, sobre la carga de trabajo que sus jugadores podrían soportar y el riesgo de lesión".