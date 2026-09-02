Buenas noticias con Gavi

Buenas noticias para Hansi Flick y para el Barça con Gavi. Según ha podido saber SPORT, el centrocampista volverá a trabajar mañana jueves sobre el césped y está previsto que complete una parte importante del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Un paso importante en su recuperación después del susto que sufrió en la primera jornada de Liga ante el Elche.

Gavi recibió un fuerte golpe en la pierna derecha durante el encuentro y posteriormente comenzó a notar molestias. Los servicios médicos decidieron entonces que abandonara el terreno de juego por precaución. El susto fue importante al tratarse de la misma pierna en la que sufrió su grave lesión de ligamento cruzado anterior, aunque las pruebas posteriores descartaron una lesión de gravedad y confirmaron que se trataba de una contusión.

Desde entonces, el centrocampista ha seguido un trabajo específico para dejar atrás completamente las molestias. Flick ya transmitió posteriormente tranquilidad sobre su estado y apuntó que necesitaría unos días antes de poder reincorporarse al grupo.

Primer paso para volver con el grupo

Ese momento está cada vez más cerca. Gavi saltará mañana al césped y realizará una parte de la sesión junto a sus compañeros, aunque desde el club no existe ninguna intención de acelerar los plazos. La prioridad es que vaya recuperando sensaciones progresivamente y no se puede descartar que viajara a Mestalla el próximo fin de semana para enfrentarse al Valencia.

Su recuperación es especialmente importante para Flick. Gavi es uno de los futbolistas considerados clave por el técnico alemán, tanto por lo que aporta sobre el terreno de juego como por su importancia dentro del vestuario.

En el día a día del Barça hablan especialmente bien de él. El cuerpo técnico valora enormemente su calidad, intensidad y capacidad competitiva, pero destaca todavía más su calidad humana y el papel que desempeña dentro del grupo. Es un futbolista muy querido por el ‘staff’ y por sus compañeros, con una personalidad que tiene mucho peso en la convivencia diaria del equipo.

Por eso, su regreso al césped supone una excelente noticia. Gavi dará mañana un paso más hacia su vuelta definitiva, aunque el Barça mantendrá la prudencia y será su evolución durante los próximos entrenamientos la que marque cuándo podrá estar nuevamente a plena disposición de Flick.