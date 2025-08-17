Buenas noticias para Flick: Lewandowski se entrena

El FC Barcelona ha retomado este domingo los entrenamientos tras el contundente 0-3 logrado en el debut liguero ante el Mallorca. El equipo de Hansi Flick, de regreso a la Ciudad Condal después de un partido marcado por el calor extremo y la polémica por la actuación de Munuera, ha llevado a cabo una sesión de recuperación postpartido, marcada por una buena noticia: Robert Lewandowski ha participado junto a sus compañeros.

El polaco se ha unido al grupo aunque su regreso definitivo se dará de forma progresiva. Lewandowski, que un primer momento se temió que tuviera que estar hasta tres semanas de baja según informó 'AS', ha recortado plazos como se había puesto el mismo jugador como objetivo -así lo había trasladado a su entorno más cercano- y sigue en su proceso de recuperación de las molestias musculares que le impidieron jugar tanto el Trofeu Joan Gamper como el primer partido de Liga en Palma. Una baja que, no obstante, aprovechó con nota Ferran Torres.

El polaco se ejercitó de forma parcial junto a aquellos jugadores que dispusieron de pocos minutos en Son Moix o que no llegaron a disputar minutos, mientras que el resto del equipo, que tuvo una mayor carga física durante el encuentro que se jugó con temperaturas superiores a los 35ºC, trabajó de manera individual para recuperarse tras el esfuerzo del debut. La presencia de Lewandowski en esta sesión supone un paso importante en su vuelta a la dinámica del grupo y en su puesta a punto para los próximos compromisos, aunque desde el cuerpo técnico no se correrán riesgos con el delantero.

Una vez completada la sesión de este domingo, el equipo disfrutará de un día de descanso antes de volver al trabajo el martes, cuando comenzará la preparación de la segunda jornada de Liga. El próximo encuentro del Barça será el sábado en el campo del Levante, a partir de las 21:30 horas, donde los de Hansi Flick intentarán prolongar el buen arranque de temporada una vez más lejos de un Spotify Camp Nou que, si se consigue el permiso del Ayuntamiento, reabrirá sus puertas para la cuarta jornada.