Buenas noticias para Flick: De Jong se reincorpora de forma parcial al grupo

Buenas noticias desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras el golpe sufrido en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Frenkie de Jong ya trabaja con el grupo de forma parcial y su regreso está más cerca.

El centrocampista neerlandés, que llevaba fuera desde finales de febrero por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, está más cerca de dejar atrás una ausencia que se ha alargado durante nueve partidos -tres de Champions, uno de Copa y cinco de LaLiga-.

Su regreso será un bálsamo para Hansi Flick, con el centro del campo muy tocado a nivel físico. Pedri no pudo continuar tras el descanso en el duelo ante el Atlético de Madrid por molestias físicas, aunque se ha descartado lesión. Un contratiempo mínimo, por suerte, pero que se suma a la baja ya conocida de Marc Bernal, que no estará contra el Espanyol pero que espera estar listo para la vuelta en el Metropolitano.

En este contexto, la vuelta del neerlandés, que se reincorporó haciendo ya ejercicios con balón a la dinámica del grupo aprovechando que se trataba de un entrenamiento de baja intensidad tras el partido de Champions, supone un balón de oxígeno, pero se deberá esperar a este viernes para ver si realmente está listo para volver el sábado en el derbi.

Y es que el plan del cuerpo técnico sigue siendo prudente. Si todo va bien, la idea es que pueda tener sus primeros minutos ante los pericos en el Camp Nou, siempre en función de cómo evolucione en la sesión del viernes y la activación del sábado.

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El gran objetivo sigue siendo el mismo que desde hace días, aunque ahora más si cabe por el resultado de la ida: llegar en condiciones al partido de vuelta en el Metropolitano, donde el Barça se jugará el pase a semifinales si consigue remontar.