Buenas noticias con Fermín López

Después del disgusto de la derrota ante el PSG, Hansi Flick tuvo buenas noticias en la sesión de entrenamiento de este viernes. Más allá de constatar que toda la plantilla (excepto los que están de baja) se encuentran en buenas condiciones tras el esfuerzo del miércoles, incluido un Eric que terminó muy cargado y teniendo que ser sustituido, Fermín López fue la nota positiva.

El centrocampista de El Campillo, lesionado del psoas ilíaco izquierdo el pasado 22 de septiembre tras lesionarse en la última acción del partido ante el Getafe, saltó al césped por primera vez para ejercitarse al margen de sus compañeros.

A PUNTO TRAS EL PARÓN

Lógicamente, el andaluz está descartado para el partido en Sevilla del domingo, pero sí que se espera que pueda regresar a los terrenos de juego tras el parón con la fecha marcada del 18 de octubre ante el Girona en Liga.

Fermín, tras un verano ajetreado con su futuro en boca de todos, se ha convertido en una pieza indispensable para Flick. Llegador nato y dinamizador, la baja del onubense se está notando en estos últimos partidos. Si todo va bien y sigue esta evolución, debería intensificar en este parón (lógicamente no ha sido citado por De la Fuente para los dos partidos de clasificación para el Mundial).

TODOS OK

Respecto al entrenamiento, se ha llevado a cabo una sesión de recuperación con menos intensidad para los titulares el miércoles y más duro para los que tuvieron menos minutos o no jugaron. A priori, todos OK, incluido un Eric que terminó con sobrecarga.